ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 776 നവജാത ശിശു മരണം; കാരണങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ അംഗീകൃത ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (സ്പെഷലൈസ്ഡ് അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസി–എസ്എസ്എ) ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ 776 കുട്ടികൾ മരിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പുറത്ത്. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിന് സെന്റർ അഡോപ്ഷൻ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റി (സിഎആർഎ) നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്. പ്രസവിച്ചതിനു പിന്നാലെ കുട്ടികളെ വൃത്തിഹീനമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വലിച്ചെറിയുകയും അവിടെ നിന്ന് എഎസ്എയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്ത കുട്ടികളാണ് മരിച്ചവരിലേറെയും. വയറിളക്കം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ മാരക അണുബാധ എന്നിവയും നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണത്തിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പ്രസവത്തിനു മുൻപുള്ള സങ്കീർണതകളും വൈകല്യങ്ങളും മരണകാരമായി ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ അംഗീകൃത ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 776 കുട്ടികൾ മരിച്ചതായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി വനിതാ–ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ 434 ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രത്തിൽ 355 എണ്ണം സർക്കാരിതര (എൻജിഒ) സ്ഥാപനങ്ങളും 79 എണ്ണം വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്നതുമാണ്. ഇതിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന 44 സ്ഥാപനങ്ങളിലും എൻജിഒകളുടെ 283 സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആകെയുള്ള കുട്ടികളിൽ 10 ശതമാനവും മരണപ്പെട്ടെന്നാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

2016 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ 2019 ജൂലൈ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്,124 കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബിഹാറിൽ 107 പേരും മൂന്നാമതുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 81 പേരും മരിച്ചെന്ന് മറുപടിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്രയധികം കുട്ടികൾ എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടുവെന്നറിയാൻ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ ചോദ്യത്തിലാണ് കാരണങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായത്.

മിക്ക അവസരങ്ങളിലും ആരോഗ്യം ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലാകും കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽതന്നെ ഇവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നുമാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അധികൃതർ പറയുന്നത്. പ്രസവിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്കു പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകാൻ ആളില്ലാത്തതു തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്.

ഒരിക്കൽ രണ്ടു ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന നിലയിലാണു കിട്ടിയത്. തലേദിവസം പെയ്ത മഴ മുഴുവൻ അവൻ നനഞ്ഞിരുന്നു. കനത്ത ന്യുമോണിയ ബാധിച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പോഷകാഹാരക്കുറവും പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകാൻ ആളില്ലാത്തതുമാണ് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനു പ്രധാന കാരണമെന്നു ശിശുക്ഷേമ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളും പരിശോധിച്ചെന്നും സർക്കാർ കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് വിവരാവകാശ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സെൻട്രൽ അഡോപ്ഷൻ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റി മറുപടി നൽകിയത്.

English Summary : Top causes of 776 children deaths in specialised adoption agencies, RTI report