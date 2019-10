കാറ്റിനെതിരെ കേസെടുക്കണം: ഫ്ലെക്സ് വീണ് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പാർട്ടി നേതാവ്

ചെന്നൈ∙ നഗരത്തിൽ ഫ്ലെക്സ് വീണു യുവതി മരിച്ച കേസിൽ വിചിത്ര ന്യായീകരണവുമായി അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാവ് സി.പൊന്നയ്യൻ. കാറ്റ് ആണ് യുവതിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്നും നടപടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു കാറ്റിനെതിരെ വേണമെന്നും പൊന്നയ്യൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസമാണു സോഫ്റ്റ്‍വെയർ എൻജിനീയർ ശുഭശ്രീ (22) അണ്ണാ ഡിഎംകെ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലെക്സ് സ്കൂട്ടറിൽ വീണ് അപകടമുണ്ടായി മരിച്ചത്. പാർട്ടി നേതാവ് ജയഗോപാലിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തിനാണു റോഡിലെ മീഡിയനിൽ അനധികൃതമായി ഫ്ലെക്സ് സ്ഥാപിച്ചത്.

തമിഴ് മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണു പൊന്നയ്യന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന. ‘ബാനർ അവിടെ വച്ച ആളല്ല ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിനു കാരണക്കാരൻ. ആരെയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അത് കാറ്റിനെയാകാം’– പൊന്നയ്യൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ എതിർപ്പുമായി എത്തിയ ഡിഎംകെ നേതാവ് സ്റ്റാലിനെയും പൊന്നയ്യൻ വിമർശിച്ചു.



‘ജനങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റാലിൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും നുണയുമാണു പറയുന്നതെന്ന്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസ് എത്തട്ടെ. അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. കരുണാനിധിയുടെ കാലത്ത് എണ്ണമില്ലാത്ത ബാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതു ജഡ്ജിമാർക്ക് അറിയാനാകും. ബാനറുകൾ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധികളിലൊന്നാണ്’– പൊന്നയ്യൻ പറഞ്ഞു.



English Summary: File Case Against the Wind': AIADMK Leader's Bizarre Logic on Techie's Death Due to Party Banner