ഷാനിമോളെ പൂതനയെന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സുധാകരൻ; അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കോടിയേരി

കോന്നി∙ അരൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനെതിരായ ജി.സുധാകരന്റെ ‘പൂതന’ പരാമര്‍ശം പരിശോധിക്കുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. പരാമര്‍ശം ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് സുധാകരനോട് അന്വേഷിക്കും. അതേസമയം, ഷാനിമോളെ താൻ പൂതനയെന്നു വിളിച്ചതായി അസത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ജി. സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെതിരെ സുധാകരൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, ലതികാ സുഭാഷ്, എം. ലിജു എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പരാതി. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഫിസർക്കും പരാതി നൽകുമെന്ന് സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.

കോന്നിയിലും വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലും കോണ്‍ഗ്രസ്–ബിജെപി ധാരണയാണെന്ന് കോടിയേരി ആരോപിച്ചു. വിശ്വാസികള്‍ സിപിഎമ്മിനെതിരെയാണെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ല. വിശ്വാസികളുടെ ഉള്‍പ്പെടെ വോട്ടുനേടിയാണ് ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്എന്‍ഡിപി, എന്‍എസ്എസ് നിലപാടുകൾ സ്വാഗതാര്‍ഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സിപിഎം–കോൺഗ്രസ് ധാരണയാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചിരുന്നു. പാലായിൽ സിപിഎമ്മിനു ബിജെപി വോട്ടു കിട്ടിയെന്ന് കോൺഗ്രസും ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ വോട്ട് കച്ചവടത്തെ ചൊല്ലി മുന്നണികൾ തമ്മിൽ വാക്പോരു മുറുകുകയാണ്.

English summary : Kodiyeri says they check G Sudhakaran's 'Putana' Allusion on Shanimol