പിറന്നാളിന് അമ്പരപ്പിക്കാൻ പിൻവാതിലിൽ മുട്ടി; ഭാര്യാപിതാവ് നിറയൊഴിച്ചു, യുവാവ് മരിച്ചു

ഫ്‌ളോറിഡ∙ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ അര്‍ധരാത്രി ആശംസയര്‍പ്പിച്ച് അമ്പരപ്പിക്കാന്‍ എത്തിയ മുപ്പത്തിയേഴുകാരന്‍ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ഫ്‌ളോറിഡയിലെ ഗള്‍ഫ് ബ്രീസിലാണു സംഭവം. നോര്‍വെയില്‍നിന്ന് 4500 മൈല്‍ ദൂരം വിമാനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ച് ഫ്‌ളോറിഡയിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ബെര്‍ഗന്‍ എന്ന യുവാവിനെ മോഷ്ടാവെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഭാര്യാപിതാവ് റിച്ചഡ് ഡെന്നിസ് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 11.30ന് വീടിന്റെ പിന്നിലെ വാതിലില്‍ തട്ടുന്നതു കേട്ടാണ് അറുപത്തിയൊന്നുകാരനായ റിച്ചഡ് ഉണര്‍ന്നത്. മോഷ്ടാക്കള്‍ ആയിരിക്കും എന്നു കരുതി കൈയില്‍ തോക്കുമായാണ് ഇദ്ദേഹം വീടിനു പുറത്തിറങ്ങിയത്. വീടിനോടു ചേര്‍ന്ന കുറ്റിക്കാട്ടില്‍നിന്ന് ഒരാള്‍ ചാടിയെത്തുന്നതു കണ്ടതോടെ റിച്ചഡ് നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. 62-ാം പിറന്നാളിനു രാത്രി ആശംസ നേര്‍ന്ന് റിച്ചഡിനെ അമ്പരപ്പിക്കാനെത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫറിനാണു വെടിയേറ്റത്. നെഞ്ചില്‍ വെടിയേറ്റ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. തന്റെ തോക്കിനിരയായത് മകളുടെ ഭര്‍ത്താവാണെന്നു റിച്ചഡ് പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്. ഉടന്‍ തന്നെ ടവ്വല്‍ കൊണ്ടു നെഞ്ചില്‍ അമര്‍ത്തി രക്തപ്രവാഹം തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചു. തുടര്‍ന്നു പൊലീസിനെ വിളിച്ച് ക്രിസ്റ്റഫറിനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

അന്നേദിവസം രാത്രി 9.30-ന് വീട്ടിലെത്തി വഴക്കടിച്ച ബന്ധുവിനെ റിച്ചഡ് ഓടിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഇയാള്‍ മുന്‍വാതിലില്‍ തട്ടിയാണ് വീടിനുള്ളില്‍ കടന്നിരുന്നത്. രണ്ടു മണിക്കൂറിനു ശേഷം പിന്‍വാതിലില്‍ തട്ടുന്നതു കേട്ടപ്പോള്‍ റിച്ചഡ് പ്രകോപിതനായത് ഇതുകൊണ്ടാകാം എന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. രാത്രി 11 മണിക്ക് വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ഇതൊന്നുമറിയാതെ നേരെ വീട്ടിലേക്കെത്തുകയായിരുന്നു.

