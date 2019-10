പറഞ്ഞതു തിരുത്തി സക്കറിയ; ജോളിയെ ഇപ്പോൾ സംശയം: ഷാജുവിന് പങ്കില്ല

കോഴിക്കോട്∙ സിലിയുടെ മരണത്തില്‍ ജോളിയെ സംശയിക്കുന്നതായി ഷാജുവിന്‍റെ കുടുംബം. മരുമകളുടെയും പേരക്കുട്ടിയുടെയും മരണത്തില്‍ സംശയമുണ്ടെന്ന് ഷാജുവിന്‍റെ പിതാവ് സക്കറിയ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധനവരുന്നതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാകുമെന്നും സക്കറിയ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം എല്ലാത്തിനും കാരണം സ്വത്തുതര്‍ക്കമെന്നാണ് സക്കറിയ മനോരമ ന്യൂസിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്.സിലിയുടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചത് അപസ്മാരം മൂലമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞത്. എല്ലാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കട്ടെയെന്നും അന്വേഷണത്തെ നേരിടുമെന്നും സക്കറിയ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമ്മയും അപ്പനുമൊക്കെ മരിച്ച കേസല്ലേ, പരാതി എന്തിന് വൈകിച്ചുവെന്നും അന്ന് സക്കറിയ ചോദിച്ചിരുന്നു.

