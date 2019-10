യുപിയിൽ നാടൻപാട്ടുകാരിയുടെ കൊലപാതകം: കാമുകൻ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ അറസ്റ്റിൽ

നോയിഡ ∙ നാടൻപാട്ടുകാരി സുഷമ നേക്പുർ വെടിയേറ്റു മരിച്ച േകസിൽ കാമുകൻ ഉൾപ്പെെട ആറ് പേർ അറസ്റ്റിൽ. കാമുകൻ ഗജേന്ദ്ര ബാട്ടിയ, ഡ്രൈവർ അമിത്, സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രമോദ് കസന, അജാബ് സിങ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വെടിവച്ച രണ്ടംഗസംഘത്തെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കാമുകൻ ഗജേന്ദ്ര ബാട്ടിയയാണ് സുഷമയെ വധിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്ന് അക്രമിസംഘം പൊലീസിനോടു വെളിപ്പെടുത്തി.

അറസ്റ്റിലായ മുകേഷ്, സന്ദീപ് എന്നിവരെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബാട്ടിയ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ബാട്ടിയക്കു സുഷമയിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലയ്മയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വൈഭവ് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ വർ‌ഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ബാട്ടിയ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ബാട്ടിയയുടെ പേരിലുളള സ്വത്തുക്കൾ തന്റെയും കുട്ടികളുടെയും പേരിൽ ആക്കണമെന്നും സുഷമ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ഇവർ തമ്മിലുളള ബന്ധം വഷളാക്കി.

ഇതിന്റെ പേരിൽ സുഷമയും ബാട്ടിയയും തമ്മിൽ ദിവസവും കലഹിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന്നു രാത്രിയാണ് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയ്ക്കു സമീപം സുഷമ നേക്പുർ വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതികളെ പിടിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി 25,000 രൂപ സമ്മാനത്തുകയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

English Summary: Folk Singer's Live-In Partner, 5 Others Arrested For Killing Her