പിതാവിന് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് ഷാജു; സക്കറിയയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും

കോഴിക്കോട്∙ കൂടത്തായി കൊലപാതകങ്ങളില്‍ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞ ജോളിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഷാജുവിന്റെ പിതാവ് സക്കറിയയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനായി സക്കറിയയെ അന്വേഷണസംഘം വിളിപ്പിച്ചു.

കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പിതാവിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഷാജു പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയതായാണ് സൂചന. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സക്കറിയയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഷാജുവിനെതിരെ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ വരുമെന്നു മരിച്ച റോയിയുടെ സഹോദരി രഞ്ജി പറഞ്ഞു.

2014 മേയ് മൂന്നിനു ഷാജുവിന്റെ മകന്റെ ആദ്യ കുര്‍ബാന ദിവസമാണു പത്തുമാസം പ്രായമുള്ള മകള്‍ ആല്‍ഫൈന്‍ വിഷം ഉള്ളില്‍ച്ചെന്നു മരിച്ചത്. രണ്ടുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യ സിലി ദന്താശുപത്രി വരാന്തയില്‍ ജോളിയുടെ മടിയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിക്കുകയായിരുന്നു

