ഷാജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു; അന്വേഷണം മുൻ എസ്ഐയിലേക്കും

കോഴിക്കോട്∙ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവ് ഷാജുവിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. പയ്യോളി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസില്‍ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വടകര എസ്പി ഓഫിസിലെത്തിച്ചത്. ഷാജുവിന്റെ ആദ്യഭാര്യ സിലിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംശയം ഉയര്‍ന്നിരുന്നത്. താന്‍ പൂര്‍ണമായും നിരപരാധിയാണെന്നാണ് ജോളി കസ്റ്റഡിയിലായ ദിവസം ഷാജു പറഞ്ഞത്.

കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ അന്വേഷണം റിട്ട. എസ്ഐയിലേക്കും നീങ്ങുന്നു. 2011ൽ റോയ് തോമസിന്‍റെ മരണം അന്വേഷിച്ച കോടഞ്ചേരി എസ്ഐ രാമുണ്ണിനോട് ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ് അയച്ചു. റോയിയുടേത് ആത്മഹത്യയാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത് രാമനുണ്ണിയായിരുന്നു. റോയിയുടെ ശരീരത്തിലെ സയനൈഡിന്‍റെ അംശത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നത്.

ആറ് കൊലപാതകങ്ങളിലും ജോളിയെ സഹായിച്ചവരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. ജോളി ഉള്‍പ്പെടെ റിമാന്‍ഡിലുള്ളവരെ ബുധനാഴ്ചതന്നെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങാനാണ് നീക്കം. ഇവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റിലേക്കു നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. ജോളിയുടെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ദുരൂഹതകൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടങ്ങി. ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടവരുടെ പട്ടിക അന്വേഷണസംഘം തയാറാക്കി. ഇവരെ പല കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തിയാകും ചോദ്യംചെയ്യുക.

