'സിലി മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു'; അന്ന് ഷാജു ജോളിയോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയെന്ന് മകൻ

കോഴിക്കോട്∙ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയില്‍ ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവ് ഷാജുവിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണു മകൻ റോമോ ഉന്നയിച്ചത്. റോയി-ജോളി ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത മകനാണ് റോമോ റോയി. കൂടത്തായി മരണപരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ മരണമായിരുന്നു ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലിയുടേത്. ഇരുവരുടെയും കുഞ്ഞ് ആൽഫൈൻ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ജോളിയുടെ മടിയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞുവീണാണ് സിലി മരിക്കുന്നത്.

സിലിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് റോമോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: 'സിലി ആന്റി സ്വയം വിഷം കഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അമ്മ (ജോളി) ഷാജുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് സാരമില്ല, പോട്ടെ, കാര്യമാക്കണ്ട, സിലി അല്ലെങ്കിലും മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഷാജുവിന്റെ പ്രതികരണം. ഇത് അമ്മ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്''

സിലി മരിച്ച് ഒരുവർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ജോളിയും ഷാജുവും വിവാഹിതരായത്. സിലിയുടെയും രണ്ടുവയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന്റെയും മരണത്തിൽ ഷാജുവിന് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റോമോ പറഞ്ഞു. റോയി മദ്യപാനിയായിരുന്നുവെന്ന ഷാജുവിന്റെ ആരോപണത്തെയും റോമോ തള്ളി.

അച്ഛനൊപ്പം ഒരിക്കൽപ്പോലും സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അച്ഛൻ മദ്യപാനിയാണെന്ന് പറയാനാകുമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോമോ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ ഷാജുവിന് പങ്കുണ്ടോയെന്ന് സംശയിക്കുന്നെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു എന്നും റോമോ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സിലിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മരണത്തിൽ ഷാജുവിന് വിഷമമില്ലായിരുന്നുവെന്നും റോമോ വെളിപ്പെടുത്തി.



രണ്ടാനച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ ഷാജു ഒരു പരിഗണനയും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്റെയും അനിയന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. അമ്മക്ക് ഒരു സംരക്ഷണമാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് രണ്ടാം വിവാഹത്തിനു സമ്മതിച്ചത്''- റോമോ പറഞ്ഞു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയ ആളാണ് ഷാജു. കൊലപാതകത്തിൽ രണ്ടാനച്ഛന് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയിക്കുന്നു. അച്ഛൻ റോയിയും അമ്മ ജോളിയും തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റോമോ പറയുന്നു.

കൊലപാതകങ്ങളില്‍ തനിക്കു യാതൊരു പങ്കില്ലെന്നാണ് ഷാജു പൊലീസിനോടും മാധ്യമങ്ങളോടും പറഞ്ഞത്. ജോളി എൻഐടിയിലാണു ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതെന്നു ഷാജു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ബികോം ബിരുദധാരിക്ക് എൻഐടി പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ അധ്യാപക ജോലി ലഭിക്കില്ലെന്ന് അധ്യാപകനായ ഷാജുവിന് അറിയില്ലെയെന്ന ചോദ്യത്തിനു ഷാജുവിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

