11 താലിബാൻ ഭീകരെ വിട്ടുകൊടുത്തു; മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ എൻജിനീയർമാർക്കു മോചനം

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ ഒരു വർഷത്തോളമായി അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ തടവിലാക്കിയിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ മൂന്ന് എൻജിനീയർമാർക്ക് മോചനം. ഉന്നത റാങ്കുള്ളവരടക്കം താലിബാന്റെ 11 ഭീകരരെ പകരം നൽകിയാണു മോചനം സാധ്യമായതെന്നു ദി എക്സ്പ്രസ് ട്രിബ്യൂൺ മാധ്യമത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അജ്ഞാത സ്ഥലത്തുവച്ച് ഇന്നലെയാണു തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം നടന്നത്.

താലിബാൻ വക്താക്കളോ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളോ വിഷയത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ, യുഎസ് സേന എന്നിവർ പിടികൂടിയ ഭീകരരെയാണോ കൈമാറിയതെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. 2001ൽ യുഎസ് സേന സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നതു വരെ കുനാർ, നിമ്രോസ് പ്രവിശ്യകൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗവർണർമാരായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുർ റഹിം, മൗലവി അബ്ദുർ റഷിദ് എന്നീ താലിബാൻ നേതാക്കളും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഉണ്ടെന്നാണു വിവരം.



അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബഗ്‌ലാൻ പ്രവിശ്യയിലെ പവർ പ്ലാന്റിൽ എൻജിനീയർമാരായ ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാരെ 2018 മേയിലാണു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. സംഭവത്തിൽ ആരും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിലെ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മോചിതനായി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സൽമയ് ഖലിൽസാദും താലിബാൻ പ്രതിനിധി മുല്ല അബ്ദുൽഘാനി ബരാദറും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ തുടർന്നാണു ജയിൽമോചനം. ഇതേപ്പറ്റി അഫ്ഗാൻ, ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ പ്രതികരണത്തിന് തയാറായിട്ടില്ല.



English Summary: Taliban releases three Indian engineers after one year in exchange of its members