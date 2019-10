വിലക്കു നീക്കി; വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ കശ്മീരിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം നീക്കാൻ നിർദേശം. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ കശ്മീരിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക്ക് വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു നിർദേശം നൽകി.

ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി മുൻനിർത്തി കശ്മീരിൽ സന്ദർശകർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ അമർനാഥ് തീർഥയാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് അ​‌‍ഞ്ചിന് ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന 370ാം വകുപ്പ് സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയത്



ഇതിനു ശേഷം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കശ്മീരിലാകെ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ വിലക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫിസുകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയും ചെയ്തു. ജമ്മു മേഖലയിലെ 10 ജില്ലകളിലാണു നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഭാഗികമായ ഇളവുകൾ വരുത്തിയെങ്കിലും കശ്മീരിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്.

രണ്ടു മാസമായി വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാക്കളായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയെയും ഒമർ അബ്ദുല്ലയെയും ജമ്മുവിൽ നിന്നെത്തിയ 15 അംഗ പാർട്ടി പ്രതിനിധിസംഘം ഞായറാഴ്ച സന്ദർശിച്ചു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഫാറൂഖ് ഗുപ്കർ റോഡിലെ സ്വവസതിയിലും ഒമർ ഹരിനിവാസ് ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലുമാണുള്ളത്.

കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദർ സിങ് റാണയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ കൂടിയായ നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് ജമ്മു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവേന്ദ്ര റാണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന് നേരത്തെ സർക്കാർ സന്ദർശനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അനന്ത്നാഗ്, ബാരാമുല്ല ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നു ജയിച്ച ഹസ്നൈൻ മസൂദിയും അക്ബർ ലോണും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംഘം ചർച്ച ചെയ്തു.

അതേസമയം, കശ്മീരിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടിയ ഭീകര ക്യാംപുകൾ പാക്കിസ്ഥാൻ വീണ്ടും സജീവമാക്കിയതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ ക്യാംപുകളിൽ 20 ഭീകര വിക്ഷേപണ പാഡുകളും 18 പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഓരോന്നിലും ശരാശരി 60 ഭീകരർ താമസിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

English Summary: Tourists To Be Allowed In Jammu And Kashmir From Thursday