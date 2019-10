നേതാക്കൾ തടവിൽ; കശ്മീരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ‌ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഇതുവരെയും തടവിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്. 24ന് നടക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത്. പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായ നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്, പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എന്നിവയുടെ നേതാക്കളെയാണ് 70 ദിവസത്തിലേറെയായി തടങ്കലിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

‘ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണു പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ഭയന്നോടിയിട്ടില്ല. മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ തടവ് തുടരുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാനാണു തീരുമാനം.’– സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ജി.എ.മിർ പറഞ്ഞു. നാനൂറോളം നേതാക്കളെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുകയോ ചെയ്തത്. നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയെന്നും പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണമാകുമെന്നുമാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത്.



സെപ്റ്റംബർ 29ന് ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെയെല്ലാം ഘട്ടംഘട്ടമായി മോചിപ്പിച്ചെന്നു ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക്കിന്റെ ഉപദേശകൻ ഫറൂഖ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. നേതാക്കളെ മുൻകൂട്ടി തടങ്കലിൽ വച്ചതിനാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതു പോലുള്ള വലിയ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ജമ്മു കശ്മീരിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ലെന്നും ഫറൂഖ് ഖാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല, മകൻ ഒമർ അബ്ദുല്ല, പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരുടെ മോചനത്തെപ്പറ്റി യാതൊന്നും കേൾക്കാത്തതാണു കോൺഗ്രസിനെ കടുത്ത തീരുമാനത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചത്.



