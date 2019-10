ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി വികസിപ്പിച്ച മൂന്നു പേർക്കു രസതന്ത്ര നൊബേൽ

സ്റ്റോക്കോം ∙ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിനു സഹായിച്ച ലിഥിയം–അയൺ ബാറ്ററി വികസിപ്പിച്ച മൂന്നുപേർക്ക് ഈ വർഷത്തെ രസതന്ത്ര നൊബേൽ. ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ജോൺ ബി.ഗുഡിനഫ് (യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസ്), എം.സ്റ്റാൻലി വിറ്റിങ്ങാം (സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക്), അകിര യോഷിനോ (ജപ്പാനിലെ മെയ്ജോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി) എന്നിവരാണു നൊബേലിന് അർഹരായത്. സമ്മാനത്തുകയായ ഒൻപത് ദശലക്ഷം സ്വീഡിഷ് ക്രോണ മൂവരും തുല്യമായി പങ്കിടും.

‘റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലോകത്തിനാണ്’ ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാരമെന്നാണ് റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ലിഥിയം–അയൺ ബാറ്ററികൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത, ഒരു വയർലസ് സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു തറക്കല്ലിടുകയാണ് നൊബേൽ ജേതാക്കളായ മൂവരും ചെയ്തത്. 1970കളിൽ എണ്ണയ്ക്കു ദൗർലഭ്യം വന്നപ്പോൾ വിറ്റിങ്ങാം നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമെന്നും അക്കാദമി വ്യക്തമാക്കി.

മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ് തുടങ്ങി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വരെയുള്ളവയിലെ സുപ്രധാന ഭാഗമാണു കനം കുറഞ്ഞതും റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി. സൂര്യൻ, കാറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സൂക്ഷിക്കാനും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

