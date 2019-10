ജർമനിയിൽ സിനഗോഗിനു മുൻപിൽ വെടിവയ്പ്; രണ്ടു മരണം

ഹാലെ ∙ കിഴക്കൻ ജർമനിയിലെ നഗരമായ ഹാലെയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഒരു സിനഗോഗിനു മുൻപിലായിരുന്നു വെടിവയ്പെന്നു പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു. നിരവധി തവണ വെടിവയ്പുണ്ടായെന്നും വാഹനത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആക്രമികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പട്ടാള വേഷത്തിലായിരുന്ന അക്രമി ഒന്നിലേറെ ആയുധങ്ങളുമായാണ് എത്തിയതെന്നാണു സൂചന. ജനങ്ങളോടു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും വീടുകളിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാനും പൊലീസ് നിർദേശം നൽകി.



