മുംബൈ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കി ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നേതാക്കള്‍ കശ്മീരില്‍ ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനഃസ്ഥാപിക്കുമോയെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജാൽഗണിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് മോദി കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി നേതാക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചത്.



ആർട്ടിക്കിൾ 370 കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അനുവദിക്കുമോ?. അവർ അതു സ്വീകരിക്കുമോ? കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം പ്രതിപക്ഷം അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തുമോയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു. ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും വെറും സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ കിരീടമാണിത്. സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്.



പ്രദേശം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിനായി കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 കാരണം കശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ 70 വർഷമായി വാൽമീകി വിഭാഗക്കാർക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമാകുന്നില്ല. കശ്മീരിൽ ഭീകരതയും വിഘടന വാദവും മാത്രമാണുള്ളത്. കശ്മീരിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ അയൽരാജ്യം ശ്രമിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കശ്മീരിനെ സാധാരണരീതിയിലാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കശ്മീര്‍ വിഷയം കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അവരുടെ നീക്കം. രാജ്യം ചിന്തിക്കുന്നതിനു നേർവിപരീതമായാണ് കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അയൽരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ തന്നെ വീണ്ടും വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 21നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ 24ന്.



English Summary: PM Modi dares opposition to bring back Article 370 in Jammu and Kashmir