പ്രണയബന്ധം എതിർത്തു; അമ്മയെ കൊന്ന് കുളത്തിൽ തള്ളി പെൺമക്കൾ

കൊൽക്കത്ത∙ പ്രണയബന്ധം എതിർത്ത അമ്മയെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു പെൺമക്കൾ കുളത്തിൽ തള്ളി. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജിയാഗഞ്ചിലാണു സംഭവം. ജിയാഗഞ്ച് സ്വദേശിയായ കൽപനയെയാണു മക്കൾ കൊന്നത്. സംഭവത്തിൽ ശ്രേയ(19), റിഥിക(20) എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു.

ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് കൽപനയെ കാണാതായത്. അമ്മയെ കാണാതായിട്ടും മക്കൾ പരാതി നൽകാതിരുന്നതു സമീപവാസികളിൽ സംശയമുണ്ടാക്കി. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോയെന്നു കരുതിയാണു പരാതി നൽകാതിരുന്നതെന്നായിരുന്നു മക്കളുടെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ പിന്നീടു നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇരുവരും കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.



ശ്രേയയുടെ പ്രണയബന്ധവും സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടിൽ വരുന്നതും എതിർത്തതാണ് അമ്മയെ കൊല്ലാൻ കാരണമെന്ന് ഇരുവരും പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ ആറിന് അമ്മിക്കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൽപനയെ കൊന്നശേഷം ശ്രേയയുടെ കാമുകന്റെ സഹായത്തോടെ സമീപത്തെ കുളത്തിലിട്ടു. കൽപനയെ മക്കൾ സ്ഥിരമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതായി അയൽവാസികളും പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. കേസിൽ കൂട്ടുപ്രതിയായ ശ്രേയയുടെ കാമുകൻ ഒളിവിലാണ്.

