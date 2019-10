യുപിയില്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കെട്ടിടം തകർന്നു; 10 മരണം

മാവോ∙ ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ മാവോയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു10 മരണം. 30 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണു പ്രാഥമിക വിവരം. രാവിലെ 7.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. പ്രഭാതഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടെ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. പരുക്കേറ്റവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അനുരാഗ് ആര്യ പറഞ്ഞു.

