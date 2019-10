എഫ്എടിഎഫിന്റെ കരിമ്പട്ടികയിലേക്ക്?; കടുത്ത സമ്മർദത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുന്നതു തടയുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം യുഎൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്‌ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എഫ്എടിഎഫ്) പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ പാക്കിസ്ഥാൻ കടുത്ത സമ്മർദത്തിൽ.

എഫ്എടിഎഫ് നൽകിയിരുന്ന 40 ഇന കർമപദ്ധതി, സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്ന ഒക്ടോബറിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കി നില മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. കർമപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കരിമ്പട്ടികയിലാവും. ഈ മാസം പാരിസിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിലാകും തീരുമാനം.



‘ഗ്രേ’ പട്ടികയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഐഎംഎഫ്, ലോകബാങ്ക്, എഡിബി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, മൂഡീസ് പോലുള്ള റേറ്റിങ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പാക്കിസ്ഥാന് രാജ്യാന്തര വായ്പകളും മറ്റും ലഭിക്കുക ഇതോടെ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാകും.

ലഷ്കറെ തയിബ, ഫലാഹി ഇൻസാനിയത് ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ ഭീകരസംഘടനകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം തടയുന്നതിലും നടപടിയെടുക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടതിനു 2018 ജൂണിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ ‘ഗ്രേ’ പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭീകരർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി സംബന്ധിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ 450 പേജുള്ള രേഖകൾ യോഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് എഫ്എടിഎഫ് പാക്കിസ്ഥാനു മേലുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഹാഫിസ് സയീദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകരർക്കെതിരെയും ലഷ്കറെ തയിബ, ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ ഭീകര സംഘടനകൾക്കെതിരെയും യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയപ്രകാരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പാക്കിസ്ഥാനെ എഫ്എടിഎഫ് അറിയിച്ചു. ഭീകരർക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം തടയുന്നതിന് നിർദേശിച്ച 40 കർമപദ്ധതികളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ നടപ്പാക്കിയതെന്നും എഫ്എടിഎഫ് വ്യക്തമാക്കി.

ഭീകരർക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുന്നതു നിരീക്ഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള യുഎൻ സംവിധാനമായ എഫ്എടിഎഫ് 1989ൽ പാരീസിലാണ് രൂപീകൃതമായത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ കടുത്ത സമ്മർദത്തിൽ: അജിത് ഡോവൽ

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്‌ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനെ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാക്കിയെന്നും മറ്റൊരു നടപടിക്കും പാക്കിസ്ഥാനുമേൽ ഇത്രയധികം സമ്മർദമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ പറഞ്ഞു.

‘ദേശീയ നയം എന്ന പോലെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരത സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുവെന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ലോകവേദികളിൽ തെളിവുകൾ പ്രധാനമാണ്. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ട്. അവയെല്ലാം ലോകം അറിയട്ടെ’ – ഡോവൽ പറഞ്ഞു.

