ചണ്ഡീഗഡ്∙ കർഷകർക്കും പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും എളുപ്പത്തിൽ വായ്പാ സാധ്യമാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഹരിയാന ബിജെപി. ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ തിരഞ്ഞെ‍ടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലാണ് ബിജെപി കർഷക സൗഹൃദ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കു സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം, 25 ലക്ഷം യുവാക്കൾക്കു തൊഴിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയും പ്രകടന പത്രികയിലെ മുഖ്യ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ 95 ശതമാനം സംവരണം സംസ്ഥാനത്തു ജനിച്ചവര്‍ക്കു നല്‍കുമെന്നും പത്രികയില്‍ പറയുന്നു. പ്രതിപക്ഷകക്ഷികൾ വെറുംവാക്കുകളാണു ജനങ്ങളോടു പറയുന്നതെന്നും നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബിജെപി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ പറഞ്ഞു.‌

സഹായം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കെല്ലാം അതു ലഭ്യമാക്കും. എന്നാൽ പാഴ്‍വാക്കുകൾ പറയുന്നതു നല്ല കാര്യമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യ ശത്രുക്കളായ കോൺഗ്രസിനെ ഉന്നമിട്ടാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍. അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ കാർഷിക കടങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനകം എഴുതിത്തള്ളുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ ബിജെപി ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കു തയാറായിട്ടില്ല. എസ്‍സി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഈട് നല്‍കാതെ 3 ലക്ഷം രൂപവരെ വായ്പ നല്‍കുമെന്ന് ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കർഷകർക്കു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപവരെ പലിശരഹിത വായ്പയായി നൽകും. 25 ലക്ഷം യുവാക്കൾക്ക് 500 കോടി ചെലവിട്ട് തൊഴിൽ പരിശീലനവും ലഭ്യമാക്കും.



ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ജാമ്യമില്ലാതെ യുവാക്കൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നൽകുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്കു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മറ്റൊരു വാഗ്ദാനം. 1.80 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവ് വാര്‍ഷിക വരുമാനമുള്ളതും അഞ്ച് ഏക്കറിൽ താഴെ ഭൂമിയുള്ളതുമായ കുടുംബങ്ങളിലെ 2 പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം നൽകുക. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അനീമിയ മുക്തമാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ, കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബിജെപി ദേശീയ വർക്കിങ് പ്ര‍സിഡ‍ന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡയാണ് പ്രകടന പത്രികയായ ‘സങ്കൽപ് പത്രിക’ പുറത്തിറക്കിയത്.



‘സർവേ ഭവന്തു സുഖിന, സർവേ സന്തു നിരാമയാ’ എന്ന മന്ത്രത്തിലൂന്നിയാണ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത സംസ്ഥാനമായി ഹരിയാനയെ മാറ്റുമെന്നും യമുന, ഗഗർ നദികൾ ദൗത്യസേനകളെ ഉപയോഗിച്ചു ശുചീകരിക്കുമെന്നും ബിജെപി ജനങ്ങൾക്കു വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 21നാണ് ഹരിയാനയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.



