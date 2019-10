നഷ്ടപരിഹാര നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി; നിർമാതാക്കൾക്കു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ്

കൊച്ചി ∙ മരടിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്നു പൊളിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളുടെ ഉടമകൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായ സമിതി. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനു സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ച തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സത്യവാങ്മൂലം വേണമെന്ന നിബന്ധനയാണു സമിതി ഒഴിവാക്കിയത്.

സത്യവാങ്മൂലം വേണമെന്ന നിർദേശത്തിനെതിരെ ഏതാനും ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളിൽനിന്നു പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു തീരുമാനം. ഫ്ലാറ്റുടമകൾ ഉടമസ്ഥാവാകാശം തെളിയിക്കുന്നതിന്റെയും പണം നൽകിയതിന്റെയും രേഖകൾ ഈ മാസം 17ന് അകം മരട് സെക്രട്ടറിക്കു നൽകണം. ഫ്ലാറ്റ് നിർമാതാക്കൾ പണം വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകളും നഗരസഭയിൽ ഈ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണം. നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ സമിതിക്കു നഗരസഭ കൈമാറി.



ഫ്ലാറ്റ് നിർമാതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള കേസിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ നിർമാതാക്കൾക്കു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ് നൽകി. ഇരട്ട ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളായ ആൽഫ വെഞ്ചേഴ്സ് നാളെയും ഹോളി ഫെയ്ത് ഉടമ വ്യാഴാഴ്ചയും ജെയിൻ കോറൽകോവ് ഉടമ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയും ഹാജരാകണം. ഫ്ലാറ്റ് നിർമാതാക്കൾ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചു.



മരടിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അവ കൈമാറുമെന്നു സബ് കലക്ടർ സ്നേഹിൽകുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. പൊളിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിലും മറ്റും നഗരസഭ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉയർത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ നിർദേശം ലഭിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റുകൾ കൈമാറുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



