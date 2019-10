ഭീകരരെ സഹായിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ തെളിവ് ശേഖരിക്കണം: കുരുക്കാൻ ഡോവൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ ഇന്ത്യ. പാക്കിസ്ഥാനും ഭീകര സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന സകല രേഖകളും ശേഖരിച്ചു സംരക്ഷിക്കണമെന്നു ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു നിർദേശം നൽകി. രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ ഈ തെളിവുകൾ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ആയുധമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

‘പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരതയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവർ ഭീകരർക്കു പണം നൽകുന്നു. ഇതിനു തെളിവാണ് ആവശ്യമെന്ന കാര്യം മനസ്സില്‍ വയ്ക്കുക. വിവരങ്ങളെല്ലാം നിയമത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന തെളിവുകളാക്കി മാറ്റുക. കൃത്യമായി ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുക. അവ ദേശീയ, രാജ്യാന്തര തലങ്ങളിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും’– ഭീകരവിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ, സ്പെഷൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകള്‍ എന്നിവയുടെ മേധാവികളുമായി എൻഐഎ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണു ഡോവല്‍ നിർണായക സന്ദേശം കൈമാറിയത്.

യുഎൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്‌ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) നടപടികളുണ്ടായേക്കുമെന്നതിനാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ആശങ്കയിലാണ്. ഇതു കൂടി കണക്കാക്കിയാണു പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഡോവലിന്റെ ആഹ്വാനം. നിരവധി പാക്കിസ്ഥാനികളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നതിനോ മാധ്യമങ്ങൾക്കു നല്‍കുന്നതിനോ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പാക്കിസ്ഥാൻ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും ഡോവൽ പറഞ്ഞു.

ഭീകരതയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ലഭിച്ച അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. തെളിവുകൾ നീതിപീഠത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണു മൂന്നാമത്തേത്. വിവിധ ഏജന്‍സികൾ ഈ രീതിയിലാണു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോവൽ വ്യക്തമാക്കി. എഫ്എടിഎഫ് നൽകിയിരുന്ന 40 ഇന കർമപദ്ധതി, സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്ന ഒക്ടോബറിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കി നില മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നാണു നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. കർമപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കരിമ്പട്ടികയിലാവും. ഈ മാസം പാരിസിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിലാകും തീരുമാനം.

