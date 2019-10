ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഹോഷംഗാബാദിന് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നാല് ഹോക്കി താരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മധ്യപ്രദേശ് ഹോക്കി അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന നാല് താരങ്ങളാണ് െകാല്ലപ്പെട്ടത്.



ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നുപേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: Four national-level hockey players killed, three injured in road accident in MP's Hoshangabad