ലഷ്കർ ഭീകരരെ ഹാഫിസ് സയീദിനൊപ്പം വിചാരണ ചെയ്യണം; നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൺ ∙ അറസ്റ്റിലായ നാല് ഉന്നത ലഷ്കറെ തയിബ ഭീകരരെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഹാഫിസ് സയീദിനൊപ്പം വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് യുഎസ്. പാക്കിസ്ഥാനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തണോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്‌ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) നിർണായക തീരുമാനം പുറത്തുവരാനിരിക്കെയാണ് യുഎസ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്.

പാക്ക് മണ്ണിൽ ഭീകരസംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു തടയണമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ദക്ഷിണ മധ്യ ബ്യൂറോ അധ്യക്ഷ ആലിസ് വെൽസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭീകരരെ പിടികൂടുകയും വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചരിത്രമാണ് പാക്കിസ്ഥാനുള്ളത്. ലഷ്കറെ തയിബ, ജമാത്തുദ്ദവ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട നാല് ഉന്നത ഭീകരരെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത നടപടി ആലിസ് വെൽസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ലഷ്കറെ തയിബയുടെ അക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായവർക്ക്, ഹാഫിസ് സയീദിനും ഈ ഭീകരർക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതു കാണാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും ആലിസ് വെൽസ് പറഞ്ഞു.

ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുന്നുവെന്ന കുറ്റത്തിന് പ്രഫ. സഫർ ഇക്ബാൽ, യാഹ്യ അസീസ്, മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

English Summary: Pak must prosecute 4 arrested LeT terrorists along with Hafiz Saeed: US