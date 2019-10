കശ്മീരിൽ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ സേവനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു; 2 മാസത്തിന് ശേഷം

ശ്രീനഗർ∙ രണ്ടു മാസത്തെ വിലക്കിനു ശേഷം കശ്മീരിൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ സര്‍വീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. എല്ലാ സേവന ദാതാക്കളുടെ മൊബൈല്‍ കണക്ഷനുകളും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനു മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു കശ്മീരിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസുകൾക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.



തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ 40 ലക്ഷം പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകില്ല. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 കേന്ദ്രസർക്കാർ റദ്ദാക്കിയത്. ഇതിനു ശേഷം കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് ജമ്മു കശ്മീർ. നടപടിക്കു മുന്നോടിയായി കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചു. വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

താഴ്‍വരയിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. കശ്മീരിൽ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച എടുത്തു കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേ ലാൻഡ്ഫോണുകളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Postpaid mobile services restored in kashmir after over 2 months