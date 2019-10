ജഡ്ജിമാരെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം അനുവദിക്കില്ല: ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജഡ്ജിമാരെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ബെഞ്ചിൽ നിന്നു താൻ പിന്മറില്ല. ഭീഷണിക്കു വഴങ്ങി ജഡ്ജിമാർ പിന്മാറിയാൽ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒന്നും അവശേഷിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജസ്റ്റിസ് മിശ്രയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും രംഗത്തെത്തി. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരത്തെ കത്തയച്ചിരുന്നു.

English Summary: Justice Arun Mishra on Request for his recusal from hearing land acquisition matter