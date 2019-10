ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസ്: ചിദംബരത്തെ ഇഡി ബുധനാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു ഡൽഹി പ്രത്യേക കോടതിയുടെ അനുമതി. നേരത്തെ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിദംബരം ഇപ്പോൾ തിഹാർ ജയിലിലാണ്. ചിദംബരത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ ഇഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്.

രണ്ടു സാധ്യതകളാണ് കോടതി ഇഡിക്കു നൽകിയത്: ഒന്നുകിൽ ചിദംബരത്തെ കോടതി പരിസരത്ത് അരമണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനെത്തുടർന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഡി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

അപമാനിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സിബിഐ തന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെ ചിദംബരം ഇന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ചിദംബരത്തെ 60 ദിവസം ജയിലിൽ അടയ്ക്കുക എന്നതാണ് സിബിഐയുടെ പദ്ധതി. സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ഇഡിക്ക് കീഴടങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനായ കപിൽ സിബലും കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 21ന് രാത്രിയാണ് ചിദംബരത്തെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ തിഹാർ ജയിലിലാണ്. ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിൽ ചിദംബരം ധനമന്ത്രിയായിരിക്കേ, െഎഎൻഎക്സ് മീഡിയ കമ്പനിക്കു വിദേശത്തുനിന്ന് മുതൽമുടക്കായി 305 കോടി രൂപ കൊണ്ടുവരാൻ വിദേശനിക്ഷേപ പ്രോൽ‍സാഹന ബോർഡിന്റെ (എഫ്ഐപിബി) അനുമതി ലഭിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണു കേസ്.

മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിനു പിന്നാലെയാണു ചിദംബരത്തിനു മേലും കുരുക്ക് മുറുകിയത്. 2017 മേയ് 15നാണു സിബിഐ കേസെടുത്തത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസെടുത്തു.

English Summary: P Chidambaram To Be Arrested By ED In INX Media Case