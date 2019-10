ഫോണ്‍ കൊടുത്തില്ല; പബ്ജി അടിമയായ കുട്ടി ചമച്ചത് സ്വയം 'തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍'

ഹൈദരാബാദ്∙ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമായ പബ്ജിയ്ക്ക് അടിമയായ പതിനാറുകാരന്‍ സ്വയം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ നാടകം ചമച്ച് മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നു മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാതാപിതാക്കള്‍ ഫോണ്‍ എടുത്തു മാറ്റിയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇയാള്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്.



കുറച്ചുദിവസം മുമ്പ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ കുട്ടി ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോകുകയാണെന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇയാളെ കാണാതായി. മുംബൈയിലേക്കു പോയ കുട്ടി യാത്രയ്ക്കിടെ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാളിന്റെ ഫോണില്‍ നിന്ന് അമ്മയെ വിളിച്ചു മറ്റൊരാളായി ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തിയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ അറിയിച്ചത്.

മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും മോചനദ്രവ്യമായി 3 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒക്ടോബര്‍ 12 ന് കുട്ടി ഹൈദരാബാദില്‍ തിരിച്ചെത്തി ഓണ്‍ലൈന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങിനെക്കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിവരം പൊലീസില്‍ അറിയിച്ചു പിന്നീടു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ പൊലീസ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടി പബ്ജി ഗെയിംമിന് അടിമയായതോടെ പഠനത്തില്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Hyderabad 'PUBG Addict' Fakes Kidnapping After Parents Take Away Phone