കശ്മീരിൽ ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭീകരർ; 3 ദിവസത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 2 പേർ

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഛത്തീസ്ഗ‍ഡിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളിയായ സേതി കുമാർ സാഗറിനെയാണ് പുൽവാമയിൽ വച്ചു രണ്ടു ഭീകരർ ചേർന്നു വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കശ്മീരിൽ ഒരു ഇഷ്ടിക ചൂളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സേതി കുമാർ സുഹൃത്തുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കെ ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഡിജിപി ദിൽഭാഗ് സിങ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച, ഷോപ്പിയാനിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നു പഴങ്ങളുമായി കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലേക്ക് വന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജസ്ഥാൻ‌ സ്വദേശി ഷെരീഫ് ഖാനാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടു ഭീകരിൽ ഒരാൾ പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരനാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിനു പുറത്തു ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഇവിടേക്കെത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഭീകരർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിൽ മാർക്കറ്റ് ഏരിയയിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഏഴു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗിൽ ഭീകരർ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു 14 പേർക്കും പരുക്കേറ്റു.

ഓഗസ്റ്റ് 5നാണ് ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജമ്മു കശ്മീരിന് നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി റദ്ദാക്കിയ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പ്രീപെയ്ഡ്, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിലക്കുണ്ട്.

