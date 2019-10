ജോളിയുടെ മുഖത്തെ ഷാള്‍ മാറ്റാന്‍ ശ്രമം; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട്∙ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ പ്രതി ജോളിയെ കൊയിലാണ്ടി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് മടങ്ങിയപ്പോള്‍ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന തുണി നീക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍. കക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി ഷാജുവിനെയാണ് കൊയിലാണ്ടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഫോട്ടോയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കവേ ജോളി മുഖം മറച്ചപ്പോഴാണ് ഷാജു ജോളിയുടെ ഷാള്‍ മാറ്റാന്‍ നോക്കിയത്.

ജോളിയുടെ എൻഐടി ബന്ധത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജോളിയുടെ പരിചയക്കാരിയായ മുപ്പത് വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന യുവതിക്കായി പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഇവർക്കറിയാമെന്നാണ് സൂചന. പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത ജോളിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് എൻഐടി പരിസരത്തെ തയ്യൽ കടയിൽ ജോലി ചെയ്തുവന്ന റാണി എന്ന യുവതിയെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

English Summary: An Attempt to remove shawl of Jolly, man held in custody