യുഎസിന്റെ സമ്മർദം; 311 ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയച്ച് മെക്സിക്കോ

മെക്സിക്കോ സിറ്റി ∙ യുഎസിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് ആദ്യമായി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയച്ച് മെക്സിക്കോ. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയുൾപ്പെടെ 311 ഇന്ത്യക്കാരെയാണു മടക്കിഅയച്ചത്. ടൊലൂക സിറ്റി ഇന്റർനാഷനൽ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു ബോയിങ് 747 വിമാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ ന്യൂഡൽ‌ഹിയിലേക്കു കയറ്റിവിട്ടതെന്നു നാഷനൽ മൈഗ്രേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐഎൻഎം) വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

ഓക്സാക, ബാജ കലിഫോർണിയ, വെറാക്രസ്, ചിയാപസ്, മെക്സിക്കോ സിറ്റി, ഡുറാങോ, തബാസ്കോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണു തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടവർ. മെക്സിക്കോ അതിർത്തികടന്നു യുഎസിലേക്കു കടക്കുന്നവരെ തടയാൻ ശ്രമമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കോയിൽനിന്നുള്ള എല്ലാ ഇറക്കുമതിക്കും നികുതി ചുമത്തുമെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ കൂട്ടാമെന്നും കുടിയേറ്റക്കാരെ മടക്കിഅയക്കുന്ന നയം സ്വീകരിക്കുമെന്നും മെക്സിക്കോ ഉറപ്പു നൽകിയതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി.



English Summary: In A First, Mexico Deports 311 Illegal Immigrants Back To India