പ്രമാണത്തിൽ വില കുറച്ച് കാണിച്ചത് വിനയായി; ‘25 ലക്ഷം 7 പേർക്ക് മാത്രം ’

കൊച്ചി∙ മരടില്‍ പൊളിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നഷ്ടപരിഹാര സമിതി നാലു ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്കുകൂടി 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. ഇതോടെ 25 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത ഫ്ലാറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഏഴായി. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രമാണത്തിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിന്‍റെ വിലയേ നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കൂ.റജിസ്ട്രേഷന്‍ ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ വില കുറച്ചുകാണിച്ചതാണ് ഇവര്‍ക്ക് വിനയായത്.



ഇന്ന് സമിതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ 61 അപേക്ഷകളില്‍ 49 എണ്ണം നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹതയുള്ളതാണെന്ന് സമിതി കണ്ടെത്തി. മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കാനുള്ള വിധിക്കെതിരെ ഫ്ലാറ്റുടമ വിജയ് ശങ്കർ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര, ജസ്റ്റിസ് നവീൻ സിൻഹ എന്നിവർ ചേമ്പറിൽ പരിഗണിച്ച ശേഷം ആണ് ഹർജി തള്ളിയത്.



അതേസമയം ഫ്ലാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കുന്ന നടപടികള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്നെത്തിയ വിജയ് സ്റ്റീല്‍സിന്‍റെ തൊഴിലാളികള്‍ ആല്‍ഫാ സെറീന്‍ ഫ്ലാറ്റില്‍ പൂജ നടത്തി.



ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ നഗരസഭാ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിച്ചു. കമ്പനികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് നഗരസഭയെ അറിയിക്കാതെ സബ് കലക്ടര്‍ സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇനി ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം.



English Summary: Rs 25 lakh compensation for Kochi flat owners, only seven is eligible