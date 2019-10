മുംബൈ സ്ഫോടനക്കേസ് പ്രതികൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു? ഉടൻ അറിയുമെന്ന് മോദി

മുംബൈ ∙ 1993 ലെ മുംബൈ സ്‌ഫോടനത്തിലെ കുറ്റവാളികളെ പലായനം ചെയ്യാനും ശത്രുരാജ്യത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാനും സഹായിച്ചത് ആരാണെന്ന് ഉടൻ വ്യക്തമാകുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സഹായി ഇക്ബാൽ മേമൻ മിർച്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ശരദ് പവാറിന്റെ വിശ്വസ്തൻ പ്രഫുൽ പട്ടേലിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മോദിയുടെ പ്രസ്താവന.‌ അകോലയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി.



1993 ലെ സ്ഫോടന പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും ടൈഗർ മേമനും മറ്റു പ്രധാന പ്രതികളും പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പലായനം ചെയ്തിരുന്നു. അന്നു പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അധോലോകവുമായി കൈകോർത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണം പവാറും സംഘവും നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രത്യേകിച്ചു മുംബൈയിലെ ട്രെയിനുകളിലും ബസുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണക്കാരായവർ ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടി. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ജനം ചോദിക്കുന്നു. കുറ്റവാളികളെ ഓടിപ്പോകാൻ ആരാണ് സഹായിച്ചതെന്നും. വ്യവസായപരമോ, വാണിജ്യപരമോ അതോ മറ്റെതെങ്കിലും രീതിയിലാണോ അവർ കുറ്റവാളികളുമായുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതെന്ന് ഉടൻ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ആരുടെയും പേരെടുത്തു പരാമർശിക്കാതെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇവർക്കറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ അവർ പരിഭ്രാന്തരാണ്. അപ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, ജനങ്ങൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾക്കു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസ്-എൻസിപി സഖ്യത്തെ അഴിമതിക്കാർ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തത്. കാർഗറിൽ നടന്ന മറ്റൊരു റാലിയിൽ മോദി നിർമാണ മാഫിയയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് എൻസിപി നേതാക്കളുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിനെതിരെയും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള മാഫിയകളെയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തയും ഒരുകാലത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ മോദി റെറ പോലുള്ള നിയമങ്ങളിലൂടെ സർക്കാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ അഴിമതികളെ തുടച്ചുനീക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ വരൾച്ചയും ജലപ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ 3.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചതായും മോദി അറിയിച്ചു.



