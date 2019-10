ഹാപുർ∙ കൊലപാതകക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപുർ ജില്ലയിലുള്ള പിൽഖുവാ സ്വദേശി പ്രദീപ് തോമറിനെ (35) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. പ്രദീപിന്റെ പത്തുവയസുകാരനായ മകനെ അവർ സ്റ്റേഷനു പുറത്തു നിർത്തി. ഒരു പാക്കറ്റ് ചിപ്സ് വാങ്ങി അവനു നൽകിയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അച്ഛന്റെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ മകൻ കണ്ടത് ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനു ഇരയായി പിടയുന്ന പിതാവിനെയാണ്.

രാജ്യം ഞെട്ടിയ കസ്റ്റഡി മരണം നടന്ന് നാല് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ നാല് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് കേസിലെ ആകെയുള്ള പുരോഗതി. പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തുവെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ അധികൃതർ തയാറായില്ല. സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസുകാർ പ്രതികളായ കേസ് എസ്ഐ റാങ്കിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു കൈമാറിയതും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി.



കഴിഞ്ഞ ഞായാറാഴ്ച മുതലാണ് പ്രദീപ് തോമറിനെ കാണാതായത്. തന്റെ ഇളയ സഹോദരന്റെ ബൈക്കിന്റെ ടയർ പങ്ചർ ആയതിനാൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും തന്റെ മകനോടൊപ്പം പോയ പ്രദീപിനെ കാണാതാകുകയായിരുന്നു. ബന്ധുവായ സ്ത്രീയുടെ മരണത്തിൽ പ്രദീപിനെ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. പിൽഖുവ പൊലീസിന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ പ്രദീപ് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി.



പൊലീസുകാർ പ്രദീപിനെ തൊഴിക്കുകയും ഇടിക്കുകയും പലക കൊണ്ടടിക്കുകയും ചെയ്തതായി ദൃക്സാക്ഷിയായ മകൻ പറയുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക, സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തുക, തുടങ്ങിയ ക്രൂരമായ മർദ്ദനമുറകൾക്കു പ്രദീപ് തോമർ ഇരയായതായി ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. മർദ്ദനത്തിനു സാക്ഷിയായ മകനെ പൊലീസ് മർദ്ദിക്കുകയും വായിൽ പിസ്റ്റൾ തിരുകിവെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിൽഖുവ എസ്എച്ച്ഒ യോഗേഷ് ബാലിയൻ, സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ, എസ്ഐ അജബ് സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലുപേരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത‌ിട്ടുണ്ടെന്ന് മീററ്റ് സോൺ ഐജി അലോക് സിങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് തോമാറിന്റെ മൃതദേഹം പരിശോധിക്കുന്ന വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. നിരവധി ചതവുകളും മുറിവുകളും മൃതദേഹത്തിൽ പ്രകടമാണെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രദീപിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ ദിഗംബർ തോമറിന്റെ ഭാര്യ പ്രീതി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന ദിഗംബർ തോമറിനു വാടകകൊലയാളികളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു നൽകിയതു പ്രദീപ് തോമറാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പൊലീസ് പ്രദീപിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഒരു ബന്ധുവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അത് പ്രദീപ് തോമർ ആണെന്ന സംശയത്തിലാണ് പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ഹാപൂർ എസ്പി യശ്പാൽ സിങ് പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായ പ്രദീപിനെ പൊലീസ് കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രദീപിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. കൊലയാളികൾക്ക് ഒന്നരലക്ഷം രൂപ പ്രദീപ് പ്രതിഫലം നൽകിയെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മാസം 7000 രൂപ വരുമാനമുള്ള പ്രദീപിന് അത് സാധിക്കില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.



