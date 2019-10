പാൽ കുടിക്കാം ധൈര്യമായി; രാജ്യത്തെ പാൽ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതായി പുതിയ പഠനം

പത്തനംതിട്ട ∙ ഇനി പാൽ കുടിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട. രാജ്യത്തെ പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം വളരെയേറെ മെച്ചപ്പെട്ടതായി പുതിയ പഠനം. മായം ചേർത്ത പാലിന്റെ തോത് വിപണിയിൽ ഗണ്യമായി കുറ‍ഞ്ഞുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര അതോറിറ്റി (എഫ്എസ്എസ്എഐ) രാജ്യത്താദ്യമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. 6432 സാംപിളുകളിൽ 12 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് മായം. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്, സോപ്പുപൊടി, യൂറിയ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ 12 സാംപിളുകളിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇതിൽ 9 എണ്ണം തെലങ്കാനയിലും 2 എണ്ണം മധ്യപ്രദേശിലും ഒരെണ്ണം കേരളത്തിലുമാണ്. രാജ്യത്തെ 1103 നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണു തനിമയും ഗുണനിലവാരവും സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയ്ക്കു പാൽ ശേഖരിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ 93 ശതമാനം പാലും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് എഫ്എസ്എസ്എഐ വ്യക്തമാക്കി. പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ രാജ്യത്ത് പാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് കർശനസംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.

എന്നാൽ അപകടകരമല്ലെങ്കിലും എഫ്ലാടോക്സിൻ പോലെയുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ 368 സാംപിളുകളിൽ (5.7 ശതമാനം) കണ്ടെത്തിയത് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശുക്കളുടെ തീറ്റയിലൂടെയും മരുന്നുകളിലൂടെയുമാണ് ഇവ പാലിലെത്തുന്നതെന്നു കരുതുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച 551 പാൽ സാംപിളുകളിൽ 88 എണ്ണത്തിലും ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച 262 സാംപിളുകളിൽ 38 എണ്ണത്തിലും കേരളത്തിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച 187 സാംപിളുകളിൽ 37 എണ്ണത്തിലുമാണ് എഫ്ലാടോക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത്. കറന്നെടുത്ത നാടൻ പാലിനേക്കാൾ സംസ്കരിച്ച കവർ പാലുകളിലാണ് ഇതു കൂടുതലായി കണ്ടത്.

77 സാംപിളുകളിൽ (1.2 ശതമാനം) ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. മധ്യപ്രദേശിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച 335 സാമ്പിളുകളിൽ 23 എണ്ണത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച 678 സാംപിളുകളിൽ 9 എണ്ണത്തിലും യുപിയിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച 729 സാംപിളുകളിൽ 8 എണ്ണത്തിലും ആന്റിബയോട്ടിക് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.

കേരളത്തിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച നാടൻ പാലിന്റെ ഒരു സാംപിളിൽ കീടനാശിനിയുടെ സാന്നിധ്യം അനുവദനീയ പരിധിയിലും കൂടുതലാണെന്നു കണ്ടെത്തി. 78 സാംപിളുകളിൽ മധുരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നത് പഠനത്തിലെ കൗതുകമായി. സസ്യഎണ്ണയോ സ്റ്റാർച്ചോ ഗ്ലൂക്കോസോ ഒന്നിലും ഇല്ലായിരുന്നു.

അമോണിയം സൾഫേറ്റിനെ പ്രശ്നമില്ലാ രാസവസ്തുവായി പരിഗണിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. മായമല്ല, പൂരിത മാലിന്യങ്ങളാണ് പാലിന്റെ പ്രശ്നമെന്നാണ് എഫ്എസ്എസ്എഐയുടെ പക്ഷം.

പ്രത്യേക സീസണുകളിൽ ആവശ്യം വർധിക്കുമ്പോഴാണു പാലിൽ മായം കലർത്തുന്നത്. പാൽ ശേഖരണ മേഖല മനസ്സിലാക്കി മായം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ആലോചനയുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകും. പരിശോധനയ്ക്കു ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളിൽ 40.5 ശതമാനം കവർ പാലായിരുന്നു. ഇതിൽ 37.7 ശതമാനത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആകെ 93 ശതമാനവും നല്ല പാലാണെങ്കിലും 41 പാലിൽ കൊഴുപ്പു വേണ്ടത്രയില്ലെന്നും പഠനം പറയുന്നു. വെള്ളം ചേർക്കൽ മൂലമാണിത്. വേണ്ടത്ര പോഷകമിശ്രിതങ്ങൾ നൽകി കന്നുകാലി പരിപാലനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാനാവും.

English Summary: 93 per cent milk samples found fit for consumption in FSSAI milk survey