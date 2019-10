തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അരങ്ങിൽ ജാതിസമവാക്യം; തീവ്രനിലപാടുമായി സമുദായ സംഘടനകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ മുന്നണികളുടെ തലപുകയ്ക്കുന്നത് ജാതി സമവാക്യങ്ങളുടെ സങ്കീർണഗണിതം. യുഡിഎഫിനുള്ള പിന്തുണ എന്‍എസ്എസ് പറയാതെ പറഞ്ഞതോടെ, മറ്റു പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കു പ്രതിരോധമൊരുക്കേണ്ട സാഹചര്യമായി. എന്‍എസ്എസ് നിലപാടിനോടു കരുതലോടെയാണ് ബിജെപി പ്രതികരിച്ചത്. എല്‍ഡിഎഫാകട്ടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു പരാതി നല്‍കി.

എന്‍എസ്എസ് നിലപാടിനെ വിമര്‍ശിച്ച എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം ജനറല്‍ െസക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ വാക്കുകള്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇടതുനേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. രണ്ടു പ്രമുഖ സമുദായ സംഘടനകള്‍ ഇരുപക്ഷത്ത് ഇത്രയും തീവ്രതയോടെ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം. അതു രാഷ്്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം വളരെ വലുതാണ്.

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ എല്ലാ കാര്‍ഡുകളും പുറത്തിറക്കുന്നതിനു പിന്നില്‍ ഒരൊറ്റക്കാരണം മാത്രം– നിര്‍ണായകമാണ് ഫലം. ഒരു വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നിയമസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കും. അതിനു മുന്‍പ് ശക്തിപ്രകടനത്തിനായി കിട്ടിയതാണ് അഞ്ചു വേദികള്‍.

‘സമദൂരത്തില്‍നിന്നു ശരിദൂരത്തിലേക്ക്’ എന്ന, എന്‍എസ്എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സുകുമാരന്‍ നായരുടെ പ്രസ്താവന സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ്. വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്കനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നതാണ് ശരിദൂരത്തിന്റെ കാരണം. ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നിലകൊള്ളുന്നതായും എൻഎസ്എസ് ആരോപിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു നേരെ എന്‍എസ്എസ് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോള്‍ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് യുഡിഎഫ് ക്യാംപാണ്. പരമ്പരാഗതമായി തങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന സമുദായ വോട്ടുകള്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്നും ജയം അനായാസമാകുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നേതൃത്വത്തിന്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ഇത്രയും തീവ്ര നിലപാട് എന്‍എസ്എസ് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലപാടുകള്‍ ശരിയാണെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ തെളിയിക്കേണ്ടതു നേതൃത്വത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടിയുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ വിമര്‍ശകര്‍ സംഘടനയ്ക്കുനേരെ തിരിയാം. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജാതീയ സമവാക്യങ്ങള്‍ മാറാം. മറിച്ച്, എന്‍എസ്എസ് നിലപാടു ശരിയാണെന്ന് അഞ്ചിടങ്ങളിലേയും വിധിയെഴുത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞാല്‍ സംഘടനയുടെ കരുത്തു വര്‍ധിക്കും. എന്‍എസ്എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍ക്കനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്കു ചിന്തിക്കേണ്ടിവരും. എന്‍എസ്എസ് കൂടുതല്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്ന എല്‍ഡിഎഫിനാകും ഏറ്റവും ക്ഷീണം.

എന്‍എസ്എസ് വിമര്‍ശനങ്ങളെ കാര്യമായി എതിര്‍ക്കാതിരുന്ന എല്‍ഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിനു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊരുക്കിയത് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷമാണ്. മേയര്‍ പ്രശാന്തിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയത് എല്‍ഡിഎഫിന്റെ ശക്തമായ നീക്കമായിരുന്നു. മത്സരം കനത്തു.

എന്നാല്‍ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍‌ എന്‍എസ്എസ് നിലപാട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കു പ്രചാരണത്തില്‍ മേല്‍ക്കൈ നല്‍കിയപ്പോള്‍ എല്‍ഡിഎഫിനു പ്രതികരിക്കേണ്ടിവന്നു. സര്‍ക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം നിര്‍ണായകമാണ്. സര്‍ക്കാരിനെ വിലയിരുത്തലായി ഫലം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും. അതിന്റെ ചലനങ്ങള്‍ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുമുണ്ടാകാം. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാള്‍ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെട്ടാല്‍ മുന്നണിക്കു വലിയ ആശ്വാസമാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടാം. ജാതിസംഘടനകളുടെ നിലപാടിനെ ജനം തള്ളിയെന്ന് ഉറക്കെപ്പറയാം.

ലോക്സഭാ വിജയത്തിനുശേഷം പാലായിലുണ്ടായ ക്ഷീണം മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന യുഡിഎഫിനു വിജയം അനിവാര്യമാണ്. അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നാലും ഇപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന്റെ കയ്യിലായതിനാല്‍ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിലെ തോല്‍വിപോലും തിരിച്ചടിയാകും. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ അതു ബാധിക്കാം.

മഞ്ചേശ്വരവും വട്ടിയൂര്‍ക്കാവും കോന്നിയുമാണ് ബിജെപി പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുന്ന മണ്ഡലങ്ങള്‍. നേതൃനിരയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം പ്രകടമാണ്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രചാരണത്തിനു ശബരിമല വിഷയം ശക്തിപകര്‍ന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴതില്ല. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശ്വാസിസമൂഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു മറുപടി പറയേണ്ട സാഹചര്യവുമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃമാറ്റമടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കടന്നേക്കാം.



English Summary: Communal Organisations policy crucial for By Election 2019 in Kerala