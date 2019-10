കുറഞ്ഞ വളർച്ച പ്രവചിച്ച് ഐഎംഎഫ്; ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളരുന്നെന്ന് നിർമല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും പരിഹരിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി (ഐഎംഎഫ്). ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാനിരക്ക് പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അടിസ്ഥാനനിരക്ക് 90 പോയിന്റ് കുറച്ച് 6.1 ശതമാനവുമാക്കി. ഏഴു മാസത്തിനിടെ രണ്ടാംതവണയാണ് ഐഎംഎഫ് അടിസ്ഥാനനിരക്കിൽ കുറവുവരുത്തി ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച പ്രവചിക്കുന്നത്.

ഐഎംഎഫ് റിപ്പോർട്ടിനു മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ രംഗത്തത്തി. ‘ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ വളർച്ചാനിരക്കാണ് ഐഎംഎഫ് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണു പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ്. കൂടുതൽ വളരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതിനായി എല്ലാ ശ്രമങ്ങളുമുണ്ട്. എട്ടോ ഏഴോ അല്ല ആറിലേക്കാണു പ്രവചനം താഴ്‍ന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ പ്രതികൂലാവസ്ഥയെ നേരിട്ട ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാസാധ്യതയെ കുറച്ചുകാണാൻ തയാറല്ല’– മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



