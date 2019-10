മോദിക്ക് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല: രാഹുൽ ഗാന്ധി

മഹേന്ദ്രഗഡ് (ഹരിയാന) ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലെ മഹേന്ദ്രഗഡിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികനില അനുദിനം പരിതാപകരമായി വരുകയാണ്. നീരവ് മോദിയേയും മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയേയും പോലെയുള്ളവര്‍ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണ്. ബിജെപിയുടെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയെ പരിഹസിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഒരു ജോലി മാത്രമെയുള്ളു– വിഷയങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചുവിടുക. യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറല്ല. സ്നേഹത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു കാട്ടികൊടുത്ത ഇന്ത്യ ഇന്നു ലോകത്തിനു മുൻപിൽ പരിഹാസ്യരാകുകയാണ്. സമുദായങ്ങളും മതങ്ങളും പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറികുകയാണ്. വിഭാഗീയതയിലൂടെ രാജ്യത്തിനു മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുമിച്ചു നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമെ അതിനു കഴിയൂ. – രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗം നോട്ടുനിരോധനത്തിലൂടെയും ജിഎസ്ടിയിലൂടെയും നരേന്ദ്ര മോദി തകർത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായ ചെറുകിട വ്യാപാരരംഗം അപ്പാടെ നശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. കർഷക ആത്മഹത്യകളും വർധിക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ച ന്യായ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായേനേ. കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വന്‍കിടവ്യവസായികളുടെ കടങ്ങളാണ് എഴുതിത്തള്ളിയതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

യുപി‌എ ഭരണത്തക്കാലത്ത്, അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായിട്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ മത്സരമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ബിഎസ്എൻഎൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം പോലുള്ളവയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. അനേകം ആളുകളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും. ഇന്ത്യ സമ്പന്നരുടേതല്ല, ദരിദ്രരുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. 21നാണ് ഹരിയാനയിൽ വോട്ടെടുപ്പ്. 24നു വോട്ടെണ്ണൽ.

English Summary: Modi has no understanding of economy: Rahul