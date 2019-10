വിസിൽ ബ്ലോവർ കാണാമറയത്ത്; വലവീശി ട്രംപ്: ‘കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്’

അധികാര ദുർവിനിയോഗം ഉയർത്തി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റിനു ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെ, അതിജീവനത്തിനുള്ള അവസാന വഴി തേടുകയാണ് ട്രംപിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വകാര്യ അഭിഭാഷകൻ റൂഡി ഗ്വിലിയാനിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള തീവ്രവലതു വിഭാഗം.

ട്രംപ് നേരിടുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റഷ്യയുടെ സഹായം തേടിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൂനിന്മേൽ കുരു എന്നപോലെ ട്രംപ് പുതിയ വിവാദത്തിൽപ്പെടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ എതിരാളിയെ (ജോ ബൈഡൻ) തകർക്കുന്നതിനായി യുക്രെയ്നിന്റെയും അതിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെയും സഹായം ട്രംപ് തേടിയിരുന്നെന്ന ഏറെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് പുതുതായി ഉയർന്നത്. ആരോപണം ഉയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ട്രംപിനെതിരെ യുഎസ് പ്രതിനിധിസഭ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടി ആരംഭിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വിഷയത്തിന് പുതിയ രാഷ്ട്രീയമാനം കൈവന്നു.

രാജ്യരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നവിധത്തിലാണ് പ്രസിഡന്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണത്തിലൂടെ ഉയരുന്ന സൂചനയെന്നും അത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നുമുള്ള വാദമാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റിന് പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ പെലോസി ഉയർത്തിയത്. ട്രംപ് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചെന്ന രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയ വിസിൽ ബ്ലോവർ (രഹസ്യവിവരം വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്ന അജ്ഞാത വ്യക്തി) നടത്തുന്നത് പിന്തുടർന്ന് അപമാനിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് (വിച്ച് ഹണ്ടിങ്) ട്രംപ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചെയ്യുന്ന സഹായത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായി യുക്രെയ്ന് സൈനിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം ട്രംപ് നൽകിയെന്ന വിവരവും വിഷയത്തിന് പുതിയ മാനം പകർന്നു. യുക്രെയ്ന് 400 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ ട്രംപ് വാഗ്‍ദാനം ചെയ്തെന്നും ഇംപീച്ച്മെന്‍റ് ആരോപണത്തിൽ പറയുന്നു.

പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ട്രംപ്

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

പ്രതിനിധിസഭയിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കു പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിലും ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടി റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾക്കു മുൻതൂക്കമുള്ള സെനറ്റ് കടക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ തന്നെയാണ് ട്രംപും കൂട്ടാളികളും. എന്നാൽ, നടപടി വന്നാൽ യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇംപീച്ച് നടപടിക്കു വിധേയനാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആവും ട്രംപ്. 1868-ൽ ആൻഡ്രു ജോൺസണും 1998-ൽ ബിൽ ക്ലിന്റണും ഇംപീച്ച് നടപടി നേരിട്ടിരുന്നു. 1974-ൽ റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്കു മുൻപ് രാജിവച്ചു.

ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്കു ജനപിന്തുണയേറി വരികയാണെന്ന ജനപ്രതിനിധിസഭാ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസിയുടെ വാദത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വിസിൽ ബ്ലോവർക്കെതിരെ സ്വരം കടുപ്പിച്ച് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ‘ഒരു വിദേശ നേതാവുമായി നടത്തിയ വ്യക്തമായ സംഭാഷണത്തെ തീര്‍ത്തും കൃത്യമല്ലാത്തതും വഞ്ചനാപരവുമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വിസിൽ ബ്ലോവർ ചെയ്തത്. ഈ വ്യക്തി യുഎസ് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ചാരപ്പണി നടത്തുകയായിരുന്നോ? മറ്റൊരു യുഎസ് പൗരനെ പോലെ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ വിസിൽ ബ്ലോവറെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്’ – ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ബ്രാഡ്‌ലി മാനിങ്ങിനെയും സത്യേന്ദ്ര ദുബെയെയും ഓർത്ത് ലോകം

വിസിൽ ബ്ലോവറുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പുറത്തായാൽ വിസിൽ ബ്ലോവിങ്ങിനു പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകിയ പ്രക്ഷോഭകാരി ജൂലിയന്‍ അസാന്‍ജ്, യുഎസ് രഹസ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന എഡ്വേഡ് സ്‌നോഡൻ, ചാരവൃത്തിക്കു പിടിയിലായ മുൻ യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബ്രാഡ്‌ലി മാനിങ് എന്നിവരുടെ ഗതി തന്നെയാണ് പുതിയ വിസിൽ ബ്ലോവറെയും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും വിധിയെഴുതുന്നു.

വിസിൽ ബ്ലോവർ ചെയ്തത് ചാരപ്പണിയാണെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനതന്നെ ഭാവിയിൽ അയാൾക്ക് എന്താണു സംഭവിക്കുക എന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്നും അഭിഭാഷകരും മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിസിൽ ബ്ലോവറെ അപായപ്പെടുത്താൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ എതിരാളികളുടെ ആരോപണം. വിസിൽ ബ്ലോവറുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകർ ദേശീയ ഇന്റലിജൻസ് ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർ ജോസഫ് മക്വയറിനു കത്തയച്ചിരുന്നു. വിസിൽ ബ്ലോവർക്കെതിരെ ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും കത്തിനൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ജൂലിയന്‍ അസാന്‍ജും യുഎസ് രഹസ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന എഡ്വേഡ് സ്‌നോഡനും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വിസിൽ ബ്ലോവർ എന്ന പദം ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിലും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എഡിറ്ററും പ്രക്ഷോഭകാരിയും പൊതുപ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്ന അസാന്‍ജിനെ പൂർണമായും വിസിൽ ബ്ലോവർ എന്ന നിർവചനത്തിലല്ല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പലപ്പോഴും നിർത്തിയിരുന്നത്.

മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മനുഷ്യാവകാശത്തിനും വേണ്ടിയാണ് തന്റെ പോരാട്ടമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച അസാൻജിനു നിരവധി വിസിൽ ബ്ലോവർമാരുടെ പിൻബലമുണ്ടായിരുന്നു. യുഎസ് നയതന്ത്ര ഓഫിസുകളില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണമറ്റ രേഖകള്‍ പുറത്തു വിടാൻ അസാൻജിനെ ഇവർ സഹായിച്ചിരുന്നു.

ചെൽസ മാനിങ്

യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നപ്പോള്‍ ശേഖരിച്ച രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടാണ് എഡ്‌വേഡ് സ്‌നോഡന്‍ യുഎസിനെ ഞെട്ടിച്ചത്. മുഴുവന്‍ പൗരന്മാരുടെയും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനുള്ള യുഎസ് സര്‍ക്കാറിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ സംരംഭത്തെ തകിടംമറിച്ച വെളിപ്പെടുത്തല്‍ സ്‌നോഡന്റെ ജീവിതവും തുലാസിലാക്കി.

അമേരിക്കയെ ‘മുറിവേൽപിച്ച’ വിക്കിലീക്‌സ് രേഖകളിലൂടെ ജൂലിയൻ അസാൻജ് ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് ബ്രാഡ്‌ലി മാനിങ് എന്ന യുഎസ് സൈനികനായിരുന്നു. 2013ലാണ് നിർണായക സൈനിക വിവരങ്ങൾ വിക്കിലീക്‌സിനു ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയെന്ന പേരില്‍ മാനിങ് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. 7.50 ലക്ഷത്തോളം രഹസ്യ രേഖകളാണ് ബ്രാഡ്‌ലി മാനിങ് വഴി വിക്കിലീക്‌സിലെത്തിയത്. അമേരിക്കയില്‍ ചാരവൃത്തി കേസുകളില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവരുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയായ 35 വർഷത്തെ തടവ് ബ്രാഡ്‌ലി മാനിങ്ങിനു വിധിച്ചുവെങ്കിലും ബറാക്ക് ഒബാമ പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ തടവുകാലാവധി ഏഴു വര്‍ഷമാക്കി ചുരുക്കി.

2017 മേയ് 17 നു ജയിലിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ മാനിങ് പിടിയിലാകുമ്പോൾത്തന്നെ തന്റെ ടാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിത്വം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ സ്ത്രീയായി മാറി ചെൽസി മാനിങ് എന്ന പേരു സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറാഖില്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് അനലിസ്റ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കവെയാണ് മാനിങ് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയത്. മാനിങ് പുറത്തുവിട്ട ഇറാഖിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും സാധാരണക്കാരുടെ മരണങ്ങളുടെ സൈനികരേഖകളും ഗ്വാണ്ടനാമോ ജയില്‍ പീഡനങ്ങളുമെല്ലാം അമേരിക്കയെ വലിയ തോതില്‍ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.

ഇറാഖിലെ തെരുവോരത്തു യുഎസ് നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ട ബ്രാഡ്‌ലി മാനിങിനു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ താരപരിവേഷമാണ് നൽകിയത്. ചാരവൃത്തി തൊട്ട് മോഷണവും കംപ്യൂട്ടർ ദുര്‍വിനിയോഗവും വരെയുള്ള 22 കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ് മാനിങ്ങിനെ യുഎസ് സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വിയറ്റ്‌നാമിലെ അമേരിക്കന്‍ ക്രൂരതകളെപ്പറ്റിയുള്ള 'പെന്റഗണ്‍ പേപ്പേഴ്‌സ്' 1971-ല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസിന് നല്‍കിയ യുഎസ് സൈനിക വിദ്ഗ്ധന്‍ ഡാനിയല്‍ എല്‍സ്ബർഗിനും വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് വിവാദത്തെപ്പറ്റി വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റിന് 'ഡീപ് ത്രോട്ട്' എന്ന വ്യാജനാമത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയ എഫ്ബിഐയിലെ മാര്‍ക് ഫെല്‍റ്റിനും വിസിൽ ബ്ലോവർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥാനം.

2003 നവംബർ 27നാണ് 1400 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഗ്രാന്‍ഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് നിര്‍മാണത്തിലെ അഴിമതി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ച ബിഹാറുകാരനായ യുവ എന്‍ജിനീയര്‍ സത്യേന്ദ്ര ദുബെ െകാല്ലപ്പെട്ടത്. കോണ്‍ട്രാക്ട് മാഫിയ കൊലക്കത്തിയുമായി തനിക്കു പിന്നിലുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിട്ടു പോലും ദുബെയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. റാഞ്ചിയില്‍ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന പൊതുപ്രവര്‍ത്തകൻ ലളിത് മേത്തയും സമാന സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

റുപര്‍ട്ട് മര്‍ഡോക്കിന്റെ ന്യൂസ് ഓഫ് ദ് വേള്‍ഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫോണ്‍ ഹാക്കിങ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ന്യൂസ് ഓഫ് ദ് വേള്‍ഡ് ബിസിനസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ സീന്‍ ഹോരെയും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിലാണു മരിച്ചത്. വിസില്‍ ബ്ലോവിങ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രവര്‍ത്തനമാണെന്ന ബോധ്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ വിസില്‍ ബ്ലോവര്‍ പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ നിയമങ്ങള്‍ക്കു രൂപം നല്‍കിയിരുന്നു. വിവരാവകാശനിയമം അഴിമതിക്കെതിരായ ആയുധമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ നിരവധി പേർ ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്.

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്ന വിസിൽബ്ലോവർമാർക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ വിസിൽ ബ്ലോവർ സംരക്ഷണ നിയമം ഇന്ത്യ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് 2011 ഡിസംബർ 27 ന് ലോക്സഭ പാസാക്കിയ ബിൽ 2014 ഫെബ്രുവരി 21 ന് രാജ്യസഭ കൂടി പാസാക്കിയ ശേഷം 2014 മേയ് ഒൻപതിന് രാഷ്ട്രപതി കൂടി ഒപ്പിട്ടതോടെ നിയമമാവുകയായിരുന്നു.

താൻ മഹായുദ്ധത്തിൽ; ചാരക്കണ്ണുമായി വിസിൽ ബ്ലോവർ

താൻ ഒരു മഹായുദ്ധത്തിലാണെന്നും വിസിൽ ബ്ലോവർ ഒരു ചാരനാണെന്നുമായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറഞ്ഞത്. യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് തെളിവായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിലുള്ളത്. 2020–ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി സാധ്യതാപട്ടികയിലുള്ള ജോ ബൈഡനും മകൻ ഹണ്ടർ ബൈഡനുമെതിരേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‍ളാഡിമിർ സെലൻസ്കിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണു ട്രംപിനെതിരായ ആരോപണം

ജോ ബൈഡനും മകനുമെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാന്‍ ട്രംപ് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. വിസിൽ ബ്ലോവറുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ പൂർണമായി ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പുറത്തു വന്ന അഞ്ചു പേജ് വരുന്ന ഈ രേഖകൾ.

അതേസമയം, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ യുക്രെയ്നുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ, അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയോട് പ്രതിനിധിസഭ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്‍റ് വ്‌ളാഡിമർ പുടിനുമായും സൗദി നേതാക്കളുമായും ട്രംപ് നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാൻ കടുത്ത നടപടികളാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത്യാധുനിക കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി ഹിലറി ക്ലിന്റന്റെ സ്വകാര്യ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം വീണ്ടും ചൂടുപിടിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു ശ്രമം. ഇതിനിടെ, അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന്റെ എതിരാളിയാവുമെന്നു കരുതുന്ന യുഎസ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിനായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ, അറ്റോർണി ജനറൽ വില്യം ബാറും തന്റെ സ്വന്തം അഭിഭാഷകൻ റൂഡി ഗ്വിലിയാനിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതും പുതിയ വിവാദമായി. അറ്റോർണിയെയും സ്വന്തം അഭിഭാഷകനെയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്.



English Summary: Donald Trump has put whistleblower in danger, lawyers say