മുരടനാകരുത്, വിഡ്ഢിയാകരുത്: ട്രംപിന്റെ കത്ത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലിട്ട് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ്

ഇസ്താംബുൾ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അയച്ച കത്ത് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റസിപ് തയ്യിപ് എർദൊഗൻ. തുർക്കി സിറിയയിൽ സൈനിക നടപടി തുടങ്ങിയതിനെതിരെയാണു ട്രംപ് ഉപദേശരൂപേണ കത്തയച്ചത്. ‘പ്രസിഡന്റ് എർദൊഗനു ട്രംപിന്റെ കത്തു കിട്ടി. അതദ്ദേഹം മാലിന്യക്കൊട്ടയിലിട്ടു’ എന്നു പ്രസിഡന്റിന്റ ഓഫിസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സിറിയയിൽനിന്നു യുഎസ് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഈ മാസം ഒൻപതിനാണു ട്രംപ് കത്തെഴുതിയത്. ‘നല്ലൊരു ബന്ധത്തിനായി നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. ആയിരക്കണക്കിനു മനുഷ്യരെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിയായി നിങ്ങൾ മാറരുത്. തുർക്കിയുടെ സമ്പദ്‌‍വ്യവസ്ഥ തകർക്കുന്നയാളായി ഞാൻ മാറരുതെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു’– ട്രംപ് പറഞ്ഞു.



ശരിയായും മനുഷ്യത്വപരമായും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. മറിച്ചാണു സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചരിത്രം ദുർഭൂതമായാകും നിങ്ങളെ കാണുക. മുരടനായ മനുഷ്യനാകരുത്, വിഡ്ഢിയുമാകരുത് എന്നും കത്തിൽ ട്രംപ് ഉപദേശിച്ചു. ഇതു മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതിരുന്ന തുർക്കി, കത്തു കിട്ടിയ ദിവസം തന്നെ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള സിറിയൻ പ്രദേശത്തെ കുർദുകൾക്കെതിരെ ആക്രമണം തുടങ്ങി. ലക്ഷക്കണക്കിനു സിറിയക്കാരാണ് ഇതേത്തുടർന്ന് അഭയാർഥികളായി നാടുവിട്ടത്.



English Summary: Turkish President Put Donald Trump's Letter On Syria "In The Bin": Report