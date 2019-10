ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും സമാധനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം: ചൈന

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണമെന്നും മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വേണ്ടി കൈകോർക്കണമെന്നും ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ സൺ വീഡോങ്. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വീഡോങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവന.

‘ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഈ മേഖലയിൽ പ്രധാന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിൽ വിശദമായ ആശയവിനിമയം നടന്നിരുന്നു. ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലും ചൈനയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലും ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുമുള്ള നല്ല ബന്ധമാണ് ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും വികസനവും സമൃദ്ധിയും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിലും മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ കൈകോർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ സമാപിച്ച അനൗപചാരിക ചർച്ചകൾക്കിടെ, മേഖലയിലെ സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കാൻ ചൈന നിർദ്ദേശിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ചൈന– ഇന്ത്യ പ്ലസ്’ സംവിധാനത്തിനു കീഴിൽ സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും ചൈന മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ന്യായവും നീതിപൂർവവുമായ രാജ്യാന്തര ക്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനവും ഗുണപരവുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. പ്രാദേശികമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതു കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഷി ജിൻപിങ്ങിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും കരസേനാ മേധാവിയും ബെയ്ജിങ് സന്ദർശിക്കുകയും കശ്മീര്‍ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്കും ഭീകരതയ്ക്കും കൈകോർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ- പാക്കിസ്ഥാൻ ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ ആഗ്രഹം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

