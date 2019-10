ഭാര്യ വിദേശിയായാൽ നൊബേൽ കിട്ടുമെന്ന് ബിജെപി; രാഷ്ട്രീയമല്ല ജോലിയെന്ന് അഭിജിത്

വാഷിങ്ടൻ/ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രീയപരമായ മുൻവിധികളുടെ പേരിൽ മികച്ച നയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ തടയുന്നതിനോടു യോജിക്കാനാകില്ലെന്നു സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അഭിജിത് ബാനർജി. കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായ ‘ന്യായ്’ പദ്ധതിക്ക് അഭിജിത് വിദഗ്ധ ഉപദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. പദ്ധതിയെ ഇന്ത്യക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണെന്നും അഭിജിത്തിന്റേത് ഇടതു ചായ്‌‌വുള്ള പദ്ധതികളാണെന്നുമുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടും വിവിധ പാർട്ടികളോടുമുള്ള നിലപാട് അഭിജിത് വ്യക്തമാക്കിയത്.

രാജ്യത്തെ 20% നിർധനരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിവർഷം 72,000 രൂപ വീതം നിക്ഷേപിക്കുന്നതായിരുന്നു ‘ന്യായ്’ പദ്ധതി. ഒരു വ്യക്തിക്കു പ്രതിവർഷം ലഭിക്കേണ്ട മാന്യമായ വരുമാനം എത്രയാണെന്നതിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഉപദേശം തേടിയത്. അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി കണ്ടാണു മറുപടി നൽകിയത്. ഈ ചോദ്യം ബിജെപി ചോദിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അവര്‍ക്കും ഇതേ ഉത്തരം നൽകുമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ മികച്ച നയങ്ങള്‍ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാതെ തടയുന്നത് തന്റെ നയമല്ല. സർക്കാരിനും ജനത്തിനുമിടയില്‍ സത്യസന്ധനായ ഇടനിലക്കാരനാകാനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അഭിജിത് പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ സിൻഹയും അഭിജിത്തിനെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയത് വിവാദമായി. വിദേശികൾ രണ്ടാം ഭാര്യമാരായുള്ളവർക്കാണു നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയെന്നായിരുന്നു പരാമർശം. നൊബേൽ ലഭിക്കാൻ ഒരു വിദേശ രണ്ടാം ഭാര്യ വേണമെന്നത് മാനദണ്ഡമാക്കിയോയെന്നു പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ തഴഞ്ഞ ഇടതുപാതയിലൂടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാണ് അഭിജിത്തിനെപ്പോലുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപിയുടെ മുൻ ബംഗാൾ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സിൻഹ പറഞ്ഞു.

പാർട്ടി നോക്കിയല്ല ‘ഉപദേശം’

കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമെടുക്കുന്ന മിക്ക തീരുമാനങ്ങളും ഉചിതമായവയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്കുമൊപ്പമാണു തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും അഭിജിത് വ്യക്തമാക്കി. ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ബിജെപിയായിരിക്കും ബംഗാളിലാണെങ്കിൽ തൃണമൂലും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ള പ്രവര്‍ത്തന രീതിയില്ല.

അഭിജിത് ബാനർജിയും എസ്‌തേർ ദഫ്ലോയും.

സാമൂഹികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും വെല്ലുവിളികളുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണു താൽപര്യം. ഞങ്ങൾ വരുന്നു, ഏൽപിച്ച ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനാൽത്തന്നെ എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദത്തിലാണ്. ഒട്ടേറെ സർക്കാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അഭിജിത് പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകളുമായി ചേർന്നു നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിജിത് ബാനർജിക്കൊപ്പം നൊബേൽ സ്വന്തമാക്കിയ ഭാര്യ എസ്തേർ ദഫ്ലോ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പാർട്ടികളിലെ ആശയപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാറില്ല. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ സര്‍ക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനു സഹായിക്കുന്ന വഴികളായിരിക്കും തിരികെ നൽകുകയെന്നും എസ്തേർ വ്യക്തമാക്കി.

‘ജൻ ധൻ’ സഹായിക്കുമോ?

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാർ നടപ്പാക്കാനിരിക്കുന്ന യുബിഐ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും അഭിജിത് പരാമർശിച്ചു (ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു നിശ്ചിത തുക പ്രതിമാസം നൽകുകയെന്നതാണ് യുബിഐ). യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം അഥവാ സാർവത്രിക അടിസ്ഥാന വരുമാനം എന്ന ഈ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു മികച്ച അഭിപ്രായമാണ്. എന്നാൽ ഇതു പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചിട്ടില്ല. കെനിയയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലം വന്നാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയാനാകൂവെന്നും അഭിജിത് പറഞ്ഞു.

ചില നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു പിന്നില്‍ കാര്യമായ നൈപുണ്യമുണ്ടാകാറില്ല. ജൻ ധൻ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾക്കു ഗുണകരമാകും? എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നത് അത്യാവശ്യമാണോ? താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കില്ല മുൻഗണന നൽകുക. നടപ്പാക്കാനാകാത്ത ആശയങ്ങളെപ്പറ്റിയില്ല രാജ്യം സംസാരിക്കുന്നത്. ചില പദ്ധതികൾ‌ നടപ്പാക്കുന്നതിനോടും ചില കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രസ്താവനകളോടും നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ആകെത്തുകയിൽ നമ്മൾ ഒരു മോശം സ്ഥാനത്തല്ല– അഭിജിത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘വിൽക്കേണ്ടത്’ സാമ്പത്തിക സന്ദേശങ്ങൾ

ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഏതു നയം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കല്‍, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലെ കുറവ് ഇവ രണ്ടും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം എന്നതു യാഥാർഥ്യമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അഞ്ചു ശതമാനം വളർച്ചയെന്നത് നിലവിൽ നല്ലതാണ്. വൈകാതെ അതിലും താഴെയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തേ പുറത്തുവന്ന സന്ദേശം ഇന്ത്യ മികച്ചരീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത് അങ്ങനെയല്ലെന്നു വരുന്നു. സാമ്പത്തികപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘വിൽക്കാൻ’ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സർക്കാർ മറ്റു വഴികൾ തേടും. അതാണ് ഏറെ അപകടകരം.

സാമ്പത്തികവളർച്ച കുറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രശ്നമല്ലെന്ന് എസ്തേർ പറഞ്ഞു. അത് ചൈനയിലുമുണ്ട്. യുഎസിലും യൂറോപ്പിലും സാമ്പത്തികമാന്ദ്യ ഭീഷണിയുണ്ട്. സാമ്പത്തികനിലയെപ്പറ്റി പറയാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുകൾ മറ്റു വഴികൾ തേടും. അത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. സാമ്പത്തികപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണു വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിലേക്കു ശ്രദ്ധ മാറ്റുകയല്ല. മോശം കാലത്തു സര്‍ക്കാരിനു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാം. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ഉറപ്പാക്കുക, നിലവിൽ കയ്യിലുള്ള പണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടുക എന്നിവയാണതെന്നും എസ്തേർ പറഞ്ഞു.

ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ മന്ത്രവടിയില്ല

ഇന്ത്യയിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊരു ‘പോസിറ്റിവ്’ കാര്യമാണ്. ഒരു രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യം മൊത്തമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ മാന്ത്രികവടിയൊന്നുമില്ല. ധനികരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതു ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം പ്രകടമാണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വളർച്ചയെ നാം എതിർത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അതു പലതരം തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഒട്ടേറെ പണം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. ഒരു സർക്കാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നു മാറിയിട്ടുള്ളതല്ല. അതിനിടയിലും ചില നയപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ അരി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷേ സർക്കാർ അതു പരിഹരിക്കാൻ വഴി തേടുന്നുണ്ട്.

നിർമാണ മേഖലയില്‍ വൻതോതിൽ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കിയെന്നതാണ് ചൈനയുടെ നേട്ടം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതു സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, പക്ഷേ നിർമാണ മേഖലയിലുണ്ടായില്ല. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പേർക്ക് ജോലി നൽകുന്നതാണ് അതെന്നോർക്കണം. ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലദേശും നിർമാണ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ എത്തിക്കുന്ന പാതയിലാണ്. ഇന്ത്യ പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയ അവസ്ഥയിലാണെന്നും അഭിജിത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Abhijit Banerjee and Esther Duflo on Indian Economy, Relation with Congress, BJP