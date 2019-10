ഹരിയാനയുടെ ഗോദയിലെ സുൽത്താനാകാൻ ബിജെപി; മലർത്തിയടിക്കുമോ കോൺഗ്രസ്?

ഗുസ്തി ഒരു ആവേശമായി സിരകളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് ഹരിയാനക്കാർ. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഗോദയിലെ ഇന്ത്യൻ വിജയങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഹരിയാനക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ്. ഫയൽവാന്മാരുടെ പോർവിളികൾ ഉയരുന്ന ഹരിയാനയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ ചൂടേറിയ രാഷ്ട്രീയ തീക്കാറ്റിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ. പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങൾക്കു പര്യവസാനം കുറിച്ച് നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിലേക്കു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികള്‍ ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഗോദയിലെ സുൽത്താനായി ഉയർന്നുവരുന്നത് ആരായിരിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി ആകാംക്ഷ ഉണർത്തുന്ന ചോദ്യം. തുടർഭരണം തേടുന്ന ബിജെപി ഇത്തവണ ‘സേഫ് വിക്കറ്റി’ലാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. എതിർപാളയങ്ങളിലെ ഭിന്നതകള്‍ മുതലെടുത്തു കളം നിറഞ്ഞ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങൾ ബിജെപിക്കു നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചില്ലറയല്ല.

രൂക്ഷമായ പടലപിണക്കങ്ങൾ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ കോൺഗ്രസ് ക്യാംപിന് ഭുപീന്ദർ സിങ് ഹൂഡ എന്ന പഴയ പടക്കുതിര പകർന്നു നൽകിയ ഊർജം എത്രത്തോളം വോട്ടായി മാറ്റാനാകുമെന്നതു നിർണായകമാകും. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുകാലത്ത് പ്രമാണികളായിരുന്ന ചൗട്ടാല കുടുംബം ചേരിതിരിഞ്ഞ് അങ്കംവെട്ടുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടത്തിനുണ്ട്. ജയപരാജയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ജാതിസമവാക്യങ്ങൾ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ജാട്ട് സമുദായംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ചൗട്ടാല കുടുംബത്തിലെ ഇളംതലമുറക്കാരനായ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല നടത്താനിടയുള്ള വേരോട്ടമാകും ഒരുപക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ജനവിധിയിലെ ‘എക്സ് ഫാക്ടർ’. പ്രചാരണ രംഗത്ത് കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും ഒരുപോലെ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നതു തന്നെ കന്നി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ ദുഷ്യന്തിനും ജൻനായക് ജനത പാർട്ടിക്കും ആശ്വാസമേകുന്ന വസ്തുതയാണ്.

75 മുന്നിൽ കണ്ട് ബിജെപി

പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്ന പതിവുമാറ്റി 2014ല്‍ ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിച്ച ബിജെപി ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ 47 സീറ്റുകൾ നേടി സംസ്ഥാന ഭരണം കയ്യടക്കിയിരുന്നു, കുടുംബവാഴ്ചയും ജാതിസമവാക്യങ്ങളും എന്ന പതിവു സ്വാധീനഘടകങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി ബിജെപി നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കൂടി വിജയമായിരുന്നു അത്. ജാട്ട് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട നേതാക്കളായ ബൻസിലാലിന്റെയും ഓം പ്രകാശ് ചൗടാലയുടെയും കക്ഷികളുടെ ചിറകിനടിയിൽ നിന്നു മാറി ഒറ്റയ്ക്കു ബലപരീക്ഷണം നടത്താൻ ബിജെപിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജാട്ട് ഇതര വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം ഉറപ്പിക്കാനായാൽ ശക്തമായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ്.

ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിലെ സദസ്സ്.

പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ ചണ്ഡിഗഡ്, പഞ്ചഗുള, കുരുക്ഷേത്ര, കർനാൾ, പാനിപത് തുടങ്ങി ജാട്ടിതര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ബിജെപിക്കായി. ഐഎൻഎൽഡിക്കും കോൺഗ്രസിനുമിടിയിൽ ജാട്ട് വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കപ്പെട്ടതിനോടൊപ്പം ഗുര്‍മീത് റാം റഹിം നൽകിയ പിന്തുണയും ബിജെപിക്ക് തുണയായി. ജാട്ട് ഇതര നേതാവായ മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിലൂടെ ആ പരീക്ഷണത്തിനു പുതിയൊരു മാനം നൽകാനും ബിജെപിക്കു കഴിഞ്ഞു.

അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം എല്ലാ സമുദായക്കാർക്കും വേണ്ടി ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഖട്ടറിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ജാട്ട് സമുദായത്തോട് അമിതപ്രീണനം നടത്തിയവരായിരുന്നു പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെന്ന ഉറങ്ങികിടക്കുന്ന പഴയ പരിഭവത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്നതായിരുന്നു ഈ തന്ത്രം. സ്വന്തം എംഎൽഎയെ റാഞ്ചിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സഖ്യകക്ഷിയായ ശിരോമണി അകാലിദൾ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇതു തെല്ലും ഗൗനിക്കാതെയാണ് ഇത്തവണ ബിജെപി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഗോദയിലേക്കുള്ള ജൻനായക് ജനത പാർട്ടിയുടെയും ദുഷ്യന്തിന്‍റെയും കടന്നുവരവ് തങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ബിജെപി പാളയം. ജാട്ട് വോട്ടുകൾക്ക് മറ്റൊരു അവകാശി കൂടി പിറന്നു എന്നതു തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം.

ഭൂപീന്ദർ ഹൂഡയിലൂടെ ജാട്ട് വോട്ടുകൾ ഭദ്രമാക്കാമെന്നു കണക്കുകൂട്ടുമ്പോഴും മുൻകാലങ്ങളിലെപ്പോലെ ജാട്ട് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥികളെ അണിനിരത്താൻ കോൺഗ്രസ് തയാറായിട്ടില്ലെന്നത് ഇതിനോടു ചേർത്തുവായിക്കണം. മുസ്‍ലിം സമുദായത്തിനു സ്വാധീനമുള്ള മേവാട്ടിൽ ആകെയുള്ള മൂന്നു സീറ്റുകളില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തിലും മുസ്‍ലിം സ്ഥാനാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കി എതിർ പാളയങ്ങളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കാനും ബിജെപി ഇത്തവണ തയാറായി. മുസ്‍ലിം വിരുദ്ധ പാർട്ടി എന്ന വിശേഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തോടൊപ്പം തന്നെ മുത്തലാഖ് നിയമത്തിന്റെ കരുത്തിൽ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണയും പാർട്ടി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.

നരേന്ദ്രമോദി എന്ന താരപ്രചാരകനെ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് ബിജെപി ഇത്തവണയും കളം നിറഞ്ഞത്. ഒപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദകളിലെ ചാണക്യനെന്ന വിശേഷണമുള്ള അമിത് ഷായെന്ന അമരക്കാരനും. ഖട്ടാറും താനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായി ഈ അങ്കത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഹൂഡ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സദ്രണം കാഴ്ചവച്ച, തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പ്രചരണങ്ങൾക്കിടയിലും മോദി മാജിക്കിന് അരങ്ങൊരുക്കി തന്നെയായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പോരാട്ടം. ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ കളത്തിലിറങ്ങി കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ച അമിത് ഷാ തന്‍റെ ചാണക്യ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഉന്നംവയ്ക്കുന്നത് ആകെയുള്ള 90ൽ 75ൽ അധികം സീറ്റുകളാണ്. അദ്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതു സഫലമാകുമെന്നാണു നേതൃത്വത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ

തമ്മിലടിച്ച് കോൺഗ്രസ് ക്യാംപ്

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ദേശീയതലത്തിൽ സമ്മാനിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും മുക്തമാകാത്ത കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടലപിണക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച തലവേദന ചില്ലറയല്ല. മുൻ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ അശോക് തൻവർ പാർട്ടി വിട്ടതാണ് ഈ ചക്കളത്തിപ്പോര് സമ്മാനിച്ച അവസാന ആഘാതം. ദേശീയവക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ്‌ സുര്‍ജേവാല മത്സരിക്കുന്ന കൈഥൽ ഉൾപ്പെടെ നിർണായകമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽപ്പോലും പ്രചാരണ രംഗത്ത് ആവേശം കൂറവാണെന്ന വിലയിരുത്തല്‍ അടിത്തട്ടിൽ ശക്തമാണ്.

കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിലെ സദസ്സ്

ബിജെപിക്കായി അമിത്ഷായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രാരംഭ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാളയം ഏറെക്കുറെ മ്ലാനമായിരുന്നു. പ്രചാരണഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന ലാപ്പിൽ രംഗത്തെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി തനതു രീതിയിൽ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ആലസ്യത്തിൽ നിന്നും പൊടിതട്ടി ഉണർത്താൻ അത് മതിയായിരുന്നില്ല. ജാട്ട് സമുദായത്തിനിടയിൽ ഏറെ സ്വീകാര്യനാണ് ഹൂഡ. ഇതോടൊപ്പം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിലുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷകളിലേറെയും. ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ച എംഎൽഎമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് കണ്ണുവയ്ക്കുന്നു

‘സൈനികഭൂമി’യിൽ...

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പടയാളികളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കശ്മീര്‍, ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റര്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണം. റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം പാകിസ്ഥാന് പരസ്യ മുന്നറിയിപ്പു നൽകാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹരിയാനയിലെ പ്രചാരണ വേദിയാണെന്നതിനു പിന്നിലെ കാരണവും ഇതുതന്നെ. തീവ്രദേശീയതയില്‍ ഊന്നിയുള്ള ഈ പ്രചാരണത്തിന് അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ വിസ്മൃതിയിലായി.

ദേശീയതലത്തിൽ ഏറെ സജീവമായ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതാവസ്ഥ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഈ കാറ്റിൽ അപ്രസക്തമായി. തൊഴിലില്ലായ്മ, സ്ത്രീ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിയെങ്കിലും ഇതിന്റെയെല്ലാം മുനയൊടിക്കാൻ ബിജെപിക്കു സാധിച്ചു. നിലമറിഞ്ഞു വിത്തിറക്കുക എന്ന അമിത്ഷായുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ വിജയം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിന്നുംജയത്തിനു ബിജെപിയെ സഹായിച്ചത് പുൽവാമ, ബലാക്കോട്ട് വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു തനിയാവർത്തനത്തിനു വിത്തുപാകിയായിരുന്നു ഇത്തവണ പാർട്ടി തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞത്.

2014ലെ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ ബിജെപിക്കായാൽ സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വേറിട്ട വിധിയെഴുത്താകും. 2009ൽ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുവന്നതൊഴിച്ചാൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തെ മറികടക്കാൻ മറ്റാർക്കും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ പ്രസക്തിയും സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാധീനവും അളക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണിത്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടാകാൻ വിജയത്തിൽ കവിഞ്ഞൊന്നിനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സാധ്യതകൾ വിരളമാണെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്കിടയും ബിജെപിയെ മലർത്തിയടിക്കുന്ന നോക്കൗട്ട് പഞ്ച് സമ്മാനിക്കാൻ ഹൂഡക്ക് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പാളയം.

English Summary: Who will win in Haryana Assembly Elections 2019?