അതിർത്തിയിൽ വെടിയുതിർത്ത് പാക്ക് പ്രകോപനം; 2 സൈനികർക്കു വീരമൃത്യു

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ്‌വാര ജില്ലയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിൽ രണ്ടു സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഒരു പ്രദേശവാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂന്നു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. കുപ്‌വാരയിലെ തങ്ഹർ മേഖലയിലാണു സംഭവം. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു വീടുകൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബരാമുല്ലയിലെയും രജൗരിയിലെയും നിയന്ത്രണ മേഖലകളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ രണ്ടു സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനു ശേഷം പാക്ക് സേന തുടർച്ചയായി കശ്മീരിലെ സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുകയാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാനുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ 296 വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനങ്ങളാണ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ 307, സെപ്റ്റംബറിൽ 292 പ്രാവശ്യവും അതിർത്തിയിൽ പാക്ക് പ്രകോപനമുണ്ടായി.

സെപ്റ്റംബർ വരെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തിയ 2050 വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിൽ 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന വിവരം. 2003 ലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനായി നിരവധി അപേക്ഷകൾ ഇസ്‍ലാമാബാദിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വക്താവ് അറിയിച്ചത്.

