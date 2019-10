ഇന്ത്യ–യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷ; ചർച്ചകൾ‌ ദ്രുതഗതിയിൽ: നിർമല സീതാരാമൻ

വാഷിങ്ടൺ∙ ഇന്ത്യ– യുഎസ് വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിലവിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഐഎംഎഫ് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സിൽ യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവന്‍ മെനൂച്ചിനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു നിർമല.

അടുത്തമാസം തുടക്കത്തിൽ യുഎസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. ‘ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം യുഎസിലെ വ്യാപാര സംഘം ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുന്നുണ്ട്. ചര്‍ച്ചയിൽ നിന്നും ശുഭസൂചനയാണു ലഭിച്ചത്. വളരെ വേഗത്തിലാണു വ്യാപാര കരാർ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്നു കരാർ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമാകും.’– നിര്‍മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യക്കാർക്കു സാമൂഹ്യ ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല്ലാതിരുന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിമാറി. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പോലുള്ള പദ്ധതികൾക്കു മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കരാർ യാഥാർഥ്യമാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ചതായി നിർമല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു.

