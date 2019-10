ഈ മതഭ്രാന്തൻമാർക്ക് പ്രഫഷണലിസം അറിയില്ല: ചുട്ടമറുപടിയുമായി രാഹുൽ

ന്യുഡൽഹി∙ നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് അഭിജിത്ത് ബാനർജിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രശംസിച്ചും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘അഭിജിത് ബാനർജി, താങ്കളുടെ നേട്ടത്തിൽ കോടിക്കണക്കിനു ഇന്ത്യക്കാർ അഭിമാനിക്കുന്നു.’– രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ച ന്യായ് പദ്ധതിക്ക് വിദഗ്ധ ഉപദേശം നൽകിയ ബാനർജിയെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തന്റെ പ്രഫഷണലിസത്തെ പീയുഷ് ഗോയൽ ചോദ്യം ചെയ്തതായും അഭിജിത് ബാനർജി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ‘പ്രിയപ്പെട്ട ബാനർജീ, വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മതഭ്രാന്തൻമാർക്ക് പ്രഫഷണലിസത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരു ദശകമെടുത്താലും താങ്കൾക്ക് ഇക്കാര്യം അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുമാകില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി, കോടിക്കണക്കിനു വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനത അങ്ങയുടെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു’.

അഭിജിത് ബാനർജിയുടെ ഇടതു മനോഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികളിലും നിറയുന്നത്. അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണെന്നായിരുന്നു പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ വിമർശനം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനു വലിയ തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ന്യായ് പദ്ധതിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ലഭിച്ചത്.



English Summary: Millions Of Indians Proud Of Your Work Rahul Gandhi To Economics Nobel Prize Winner Abhijit Banerjee