കശ്മീരിലെ സമാധാനം തകർക്കാൻ ‘അണിയറയിൽ’ ശ്രമം: കരസേനാ മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ സമാധാനം തകർക്കാൻ ‘അണിയറയിൽനിന്ന് ’ ആരോ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ, അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുനിന്നു തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘താഴ്‌വരയിൽ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ താൽപര്യമനുസരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാനിലും പുറത്തും പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലുംനിന്ന് പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതുമുതൽ, അതിർത്തിക്കപ്പുറനിന്ന് തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു തുടർച്ചയായി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ മൂന്ന് തീവ്രവാദ ക്യാംപുകൾ സൈന്യം ഞായറാഴ്ച നശിപ്പിച്ചു. സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ 10 പാക്ക് സൈനികരും 35 തീവ്രവാദികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം ആദ്യം ശ്രീനഗറിലെ മാർക്കറ്റിൽ തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഏഴു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗിൽ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് 14 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഷോപിയാനിൽ, രാജസ്ഥാനിൽനിന്നു കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലേക്കു വന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു തീവ്രവാദികൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രം ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തിരിച്ചടിയുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്രം രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ഇന്റർനെറ്റ്–മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ‍ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ക്രമേണ നീക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ്, പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.

