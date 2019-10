മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും ബിജെപിക്ക് മുന്നേറ്റം, അധികാരത്തുടർച്ച: എക്സിറ്റ് പോൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും ബിജെപിയുടെ വന്‍ മുന്നേറ്റം പ്രവചിച്ച്‌ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങൾ. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി- ശിവസേന സഖ്യം 200 സീറ്റിനു മുകളിലും ഹരിയാനയില്‍ 70 സീറ്റിൽ കൂടുതലും നേടി എൻഡിഎ സർക്കാരുകൾ തുടരുമെന്നാണു പൊതുവായുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു രണ്ടിടത്തും ബിജെപി പ്രചാരണം.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ



∙ ന്യൂസ് 18- ഇപ്‌സോസ്: എൻഡിഎ 243, യുപിഎ 41, മറ്റുള്ളവർ 4



∙ ഇന്ത്യ ടുഡേ- ആക്‌സിസ്: എൻഡിഎ 166- 194, യുപിഎ 72-90, മറ്റുള്ളവർ 22-34



∙ ടൈംസ് നൗ: എൻഡിഎ 230, യുപിഎ 48, മറ്റുള്ളവർ 10



∙ ഐഎഎൻഎസ്– സി വോട്ടർ: എൻഡിഎ 204, യുപിഎ 69, മറ്റുള്ളവർ 15



∙ എബിപി–സി വോട്ടർ: എൻഡിഎ 204, യുപിഎ 69, മറ്റുള്ളവർ 15



∙ റിപ്പബ്ലിക്– ജൻ കി ബാത്: എൻഡിഎ 216-230, യുപിഎ 50-69, മറ്റുള്ളവർ 8-12



∙ ടിവി9–ഭാരത്‌വർഷ്: ബിജെപി 100, എസ്എസ് 97, കോൺഗ്രസ് 45, എൻസിപി 30, മറ്റുള്ളവർ 16.



ഹരിയാനയിലെ എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ



∙ ന്യൂസ് 18- ഇപ്‌സോസ്: ബിജെപി 75, കോൺഗ്രസ് 10, ജെജെപി 2, മറ്റുള്ളവർ 3



∙ ടൈംസ് നൗ: ബിജെപി 71, കോൺഗ്രസ് 11, മറ്റുള്ളവർ 8



∙ ഐഎഎൻഎസ്– സിവോട്ടർ: ബിജെപി 68–76, കോൺഗ്രസ് 3–12, മറ്റുള്ളവർ 5–14



∙ റിപ്പബ്ലിക്– ജൻ കി ബാത്: ബിജെപി 52–53, കോൺഗ്രസ് 15–19, മറ്റുള്ളവർ 12–19



∙ ടിവി9– ഭാരത്‍‌വർഷ്: ബിജെപി 47, കോൺഗ്രസ് 23, മറ്റുള്ളവർ 20



∙ ന്യൂസ് എക്സ്: ബിജെപി 77, കോൺഗ്രസ് 11, മറ്റുള്ളവർ 2



∙ ഇന്ത്യ ന്യൂസ്– പോൾസ്ട്രാറ്റ്: ബിജെപി 75, കോൺഗ്രസ് 9, ഐഎൻഎൽഡി 1, മറ്റുള്ളവർ 5.



English Summary: Landslide win predicted for BJP in Maharashtra, Haryana in Exit polls