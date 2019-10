51 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: യുപിയിൽ ബിജെപിക്ക് ‘ലിറ്റ്മസ്’ ടെസ്റ്റ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിലെ അഞ്ചിടത്തു കൂടാതെ രാജ്യത്ത് ഇന്നു നടക്കുന്നത് 46 നിർണായക നിയമസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ. രണ്ടിടത്ത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും. ഇന്ത്യയിലെ 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത്. നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുപ്പതോളം സീറ്റുകളും നിലവിൽ ബിജെപിയുടെയോ സഖ്യകക്ഷികളുടെയോ കീഴിലാണെന്നതാണ് മത്സരത്തിലെ കൗതുകം. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തലാകും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍.

ഇന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നവയിൽ 12 ഇടത്ത് കോൺഗ്രസും ബാക്കി മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമാണുള്ളത്. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ 11ഉം ഗുജറാത്തിൽ ആറും ബിഹാറിൽ അഞ്ചും അസമിൽ നാലും ഹിമാചലിലും തമിഴ്നാട്ടിലും രണ്ടുവീതവും സീറ്റുകളിലേക്ക് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. അധികാരത്തിൽ 30 മാസം പിന്നിട്ട യുപിയിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ‘ലിറ്റ്മസ്’ ടെസ്റ്റ് കൂടിയാകും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ 11ൽ എട്ടുസീറ്റുകളും ബിജെപിക്കും അപ്നാദളിനും(എസ്) കീഴിലാണ്. പോരിനുറച്ച് 11 മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി, ബിഎസ്‌പി, എസ്‌പി, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികള്‍ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചാബ്(4 സീറ്റുകൾ), കേരളം (5), സിക്കിം (3), രാജസ്ഥാൻ (2), അരുണാചൽ‍‍‍‍‍‍ പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, പുതുച്ചേരി, മേഘാലയ, തെലങ്കാന (1) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 21നു വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. രാജസ്ഥാനിൽ ബിജെപിയുടെയും ആർഎൽപിയുടെയും സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇതു പിടിച്ചെടുത്ത് നിയമസഭയിൽ നിലവിലുള്ള നേരിയ സീറ്റുവ്യത്യാസമെന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമം. ആകെയുള്ള 200 സീറ്റിൽ 2018ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത് 112 ഇടത്താണ്. ബിജെപി 73 സീറ്റുകളിലും. അധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ അണിയറയിൽ ചരടുവലികളേറെ നടന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സീറ്റുനിലയും പിന്നീട് മാറിമറിഞ്ഞു. അതിനാൽത്തന്നെ രണ്ട് സീറ്റുകളിലെയും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും നിർണായകമാണ്.

സിക്കിം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിങ് തമങ്ങും ഇന്നു ജനവിധി തേടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എച്ച്എസ്പി പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയയും സിക്കിമിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ബിഹാറിലെയും ഓരോ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ഇന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ നിലവിൽ എൻസിപിയുടെയും എൽജെപിയുടെയും സീറ്റുകളാണ്. കർണാടകയിലെ 15 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതു പിന്നീട് ഡിസംബറിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

