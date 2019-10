അദ്ദേഹമാണ് ബിജെപിയിലെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ വ്യക്തി: രാഹുൽഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ എവിടെ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയാലും അത് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കു ലഭിക്കുമെന്ന ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘അദ്ദേഹമാണ് ബിജെപിയിലെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ വ്യക്തി’.– രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ ബിജെപി എംഎൽഎയായ ഭക്ഷിഷ് സിങ് വിർകിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമായതിനെ തുടർന്നാണ് രാഹുലിന്റെ പരിഹാസ പ്രതികരണം.



നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ എവിടെ വിരലമർത്തിയാലും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നു പറയുന്ന ഭക്ഷിഷ് സിങ്ങിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഭക്ഷിഷ് സിങ് വിർക്കിനു നോട്ടിസ് നൽകി. ഹരിയാനയിലെ അസ്സാന്ത് മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയായിരുന്നു ഭക്ഷിഷ് സിങ്ങിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന.



‘നിങ്ങൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്താലും അത് ഞങ്ങളറിയും. അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്തത് ആർക്കാണെന്നു കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയും. കാരണം മോദിജിയും മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർലാൽ പരീക്കറും ബുദ്ധിമാൻമാരാണ്.’ ഭക്ഷിഷ് സിങ്ങ് വിർക്ക് പറഞ്ഞു.



