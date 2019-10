പാവ ഭരണകൂടത്തെ മടുത്തു; ഇമ്രാൻ സർക്കാർ കാലാവധി തികയ്ക്കില്ലെന്നു ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ

കറാച്ചി ∙ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അസന്തുഷ്ടരാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കില്ലെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (പിപിപി) അധ്യക്ഷൻ ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി. രാജ്യത്തെ ശരിയായ ദിശയിൽ നയിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു സാധിക്കുന്നില്ല. പാവ ഭരണകൂടത്തെ ജനത്തിനു മടുത്തെന്നും ബിലാവൽ പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളോടു ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽപ്പെട്ടവർ അസന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യാപാരികൾ, അധ്യാപകർ, ഡോക്ടർമാർ, ജോലിക്കാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അസംതൃപ്തരാണ്. ഭരണ കാലാവധി ഇമ്രാൻ ഖാൻ തികയ്ക്കുമെന്ന് ഒരുറപ്പുമില്ല. സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കാളിയാകും. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാകില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുകയുമില്ല. രാജ്യത്ത് ഐക്യമുണ്ടാകാൻ ഫെഡറൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ബിലാവൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: Imran Khan has no capability to complete term says Bilawal Bhutto